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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:56
Первый написав: airmax78 написав: барабашов написав:
И сколько там после строителей - 8Кэвро/метр?
Или как в США на Манхэттене делают чистовую отделку под обои под покраску, плитку/паркет выбираете вы, а стены после подписи проэкта у застройщика хер снесёшь НЕ несущие?
Видовые, думаю, и по 10ке могут быть.
The flats come with a pretty hefty price tag though - a low-level 80 sqm apartment will set you back $845, 000, while a 200 sqm penthouse costs a whopping $2.6 million.
Перекладаю. 1 зп консєржки = 1 кв м видової.
О-о.. Все даже хуже чем я мог представить. Дешевая ипотека - зло.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:04
airmax78 написав:
Ну КАК можно покупать квартиру в доме, внешний вид которого вызывает у вас отвращение? Я не понимаю. Так вы договоритесь до того, что и высота потолков не важна, и наличие подземного паркинга, и производитель и наполнение лифтов. Но рынок все расставляет на свои места: и в Автографе метр стоит овер 30К грн. а в соседнем новострое от Интергала - 19К грн.
Потому что вентфасад и модный моп разрывают неохрущ как тузик грелку.
напомните - вы сейчас в доме с модными мопами живете? с вентфасадом? с подземным паркингом? не? да еще и локация мягко говоря не слишком веселая - вот уж отчего впору в депрессию впадать - но как то ж выживаете?
сержик вон тоже полтос уже на аренду в совкошлаке угрохал, но покупать - неее, вы шооо!
пора взрослеть, макс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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