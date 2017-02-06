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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:56
Первый написав: airmax78 написав: барабашов написав:
И сколько там после строителей - 8Кэвро/метр?
Или как в США на Манхэттене делают чистовую отделку под обои под покраску, плитку/паркет выбираете вы, а стены после подписи проэкта у застройщика хер снесёшь НЕ несущие?
Видовые, думаю, и по 10ке могут быть.
The flats come with a pretty hefty price tag though - a low-level 80 sqm apartment will set you back $845, 000, while a 200 sqm penthouse costs a whopping $2.6 million.
Перекладаю. 1 зп консєржки = 1 кв м видової.
О-о.. Все даже хуже чем я мог представить. Дешевая ипотека - зло.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:04
airmax78 написав:
Ну КАК можно покупать квартиру в доме, внешний вид которого вызывает у вас отвращение? Я не понимаю. Так вы договоритесь до того, что и высота потолков не важна, и наличие подземного паркинга, и производитель и наполнение лифтов. Но рынок все расставляет на свои места: и в Автографе метр стоит овер 30К грн. а в соседнем новострое от Интергала - 19К грн.
Потому что вентфасад и модный моп разрывают неохрущ как тузик грелку.
напомните - вы сейчас в доме с модными мопами живете? с вентфасадом? с подземным паркингом? не? да еще и локация мягко говоря не слишком веселая - вот уж отчего впору в депрессию впадать - но как то ж выживаете?
сержик вон тоже полтос уже на аренду в совкошлаке угрохал, но покупать - неее, вы шооо!
пора взрослеть, макс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:09
airmax78 написав:UA
Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.
в отличии от теоретика-всезнайки УА Я реально интересовался, ОТ11Койро то что было в наличии с "видом в стену", высокие видовые от 15...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 21 чер, 2018 22:17, всього редагувалось 2 разів.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:10
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Ну КАК можно покупать квартиру в доме, внешний вид которого вызывает у вас отвращение? Я не понимаю. Так вы договоритесь до того, что и высота потолков не важна, и наличие подземного паркинга, и производитель и наполнение лифтов. Но рынок все расставляет на свои места: и в Автографе метр стоит овер 30К грн. а в соседнем новострое от Интергала - 19К грн.
Потому что вентфасад и модный моп разрывают неохрущ как тузик грелку.
напомните - вы сейчас в доме с модными мопами живете? с вентфасадом? с подземным паркингом? не? да еще и локация мягко говоря не слишком веселая - вот уж отчего впору в депрессию впадать - но как то ж выживаете?
сержик вон тоже полтос уже на аренду в совкошлаке угрохал, но покупать - неее, вы шооо!
пора взрослеть, макс
Так это ж не мое. Я утешаю себя тем, что вот куплю идеальную квартиру и все будет хорошо. А если бы я жил в своей неидеальной - чем бы я себя утешал?
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:15
airmax78 написав:
Так это ж не мое. Я утешаю себя тем, что вот куплю идеальную квартиру и все будет хорошо. А если бы я жил в своей неидеальной - чем бы я себя утешал?
вам нужна помощь психотерапевта, я серьезно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:18
kingkongovets
реально +1
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:19
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Так это ж не мое. Я утешаю себя тем, что вот куплю идеальную квартиру и все будет хорошо. А если бы я жил в своей неидеальной - чем бы я себя утешал?
вам нужна помощь психотерапевта, я серьезно
Психолога. Я знаю. Даже думаю пойти. Но моя страховка не покрывает психолога, поэтому колеблюсь. Там прием 900 грн. И одним или даже 10ю не отделаешься. Это годами придется ходить. Это удар по семейному бюджету и мечте о модных мопахи вентфасадах.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 21 чер, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:23
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Так это ж не мое. Я утешаю себя тем, что вот куплю идеальную квартиру и все будет хорошо. А если бы я жил в своей неидеальной - чем бы я себя утешал?
вам нужна помощь психотерапевта, я серьезно
Психолога. Я знаю. Даже думаю пойти. Но моя страховка не покрывает психолога, поэтому колеблюсь.
Поэтому вы его бесплатного ищете тут. Я серьёзно кстати.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:25
Faceless написав:
airmax78 написав:Психолога. Я знаю. Даже думаю пойти. Но моя страховка не покрывает психолога, поэтому колеблюсь.
Поэтому вы его бесплатного ищете тут. Я серьёзно кстати.
Какая-то вообще польза от этого форума мне должна быть или где?
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:26
Кстати, разблокируйте плз Трибеку - он на меня действует успокаивающе.
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