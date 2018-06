Додано: Чет 21 чер, 2018 22:04

airmax78 написав: Ну КАК можно покупать квартиру в доме, внешний вид которого вызывает у вас отвращение? Я не понимаю. Так вы договоритесь до того, что и высота потолков не важна, и наличие подземного паркинга, и производитель и наполнение лифтов. Но рынок все расставляет на свои места: и в Автографе метр стоит овер 30К грн. а в соседнем новострое от Интергала - 19К грн.

напомните - вы сейчас в доме с модными мопами живете? с вентфасадом? с подземным паркингом? не? да еще и локация мягко говоря не слишком веселая - вот уж отчего впору в депрессию впадать - но как то ж выживаете?

сержик вон тоже полтос уже на аренду в совкошлаке угрохал, но покупать - неее, вы шооо!

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.