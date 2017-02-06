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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 чер, 2018 22:38
airmax78 написав:
Кстати, разблокируйте плз Трибеку - он на меня действует успокаивающе.
зачем?
включите орт - попустит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:43
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Кстати, разблокируйте плз Трибеку - он на меня действует успокаивающе.
зачем?
включите орт - попустит
В пересказе Трибеки - меньше вредит здоровью. Это как фильтр в сигарете.
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airmax78
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:50
airmax78 написав: Faceless написав:
airmax78 написав:Психолога. Я знаю. Даже думаю пойти. Но моя страховка не покрывает психолога, поэтому колеблюсь.
Поэтому вы его бесплатного ищете тут. Я серьёзно кстати.
Какая-то вообще польза от этого форума мне должна быть или где?
Больной человек.
А еще два года назад выглядел почти адекватным.
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Vlad442
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Додано: Чет 21 чер, 2018 23:22
kingkongovets
... жить с женой и ребенком столько лет в аренде, имея возможность купить квартиру?
... в гробу, максим, карманов нет, ...
- LOL!!! А на квартиру, страшила, по-твоему место найдется? Just curious.
Ну не купил он квартиру - купит что-нибудь другое. Дело, как говорится, житейское, уладится. Не переживай за него так, расслабься...
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Hogtown
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Додано: Чет 21 чер, 2018 23:25
Vlad442 написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Поэтому вы его бесплатного ищете тут. Я серьёзно кстати.
Какая-то вообще польза от этого форума мне должна быть или где?
Больной человек.
А еще два года назад выглядел почти адекватным.
Вы плохой психолог, Влад. К вам на прием не пойду.
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airmax78
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