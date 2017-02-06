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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 чер, 2018 22:43
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Кстати, разблокируйте плз Трибеку - он на меня действует успокаивающе.
зачем?
включите орт - попустит
В пересказе Трибеки - меньше вредит здоровью. Это как фильтр в сигарете.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 23:59
а цены то пошли в рост
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