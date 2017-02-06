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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1404140514061407

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:43

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Кстати, разблокируйте плз Трибеку - он на меня действует успокаивающе.


зачем?
включите орт - попустит

В пересказе Трибеки - меньше вредит здоровью. Это как фильтр в сигарете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а цены то пошли в рост
Оранжевый-хит сезона
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