В пересказе Трибеки - меньше вредит здоровью. Это как фильтр в сигарете.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 22:43
Додано: Чет 21 чер, 2018 23:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а цены то пошли в рост
Додано: П'ят 22 чер, 2018 07:53
Додано: П'ят 22 чер, 2018 07:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс далі петросянить, а всі ведуться, як сліпі котята)))))
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:03
Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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