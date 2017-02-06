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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1406140714081409>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:58

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Я тоже не определился, что делать с новой прелестью. Фиксить прибыль на перепродаже или делать ремонт и жить самому. Уже начинал склонятся к ремонту, но тут Реус как гром среди ясного неба со своей распродажей и инфой о том, что "хороший ремонт для себя" стоит много дороже 500 баксов на метре. Теперь сижу в растерянности и депрессии - не знаю что делать.


для начала перечитайте ильфа и петрова, шоп вспомнить шо такое настоящий юмор
прекращайте паясничать, макс

Вам Ильф и Петров все еще кажутся смешными? :shock: От их юмора попахивает нафталином.
Но вообще, я, возможно, немного перестарался: уже сам путаюсь, где правда, а где авторский вымысел. Но прелесть я, вроде, откупал обратно. Или нет?.. Но тогда зачем я Бараке платил за облет прелести? Фак. Надо передохнуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:01

  kingkongovets написав:
  flyman написав:
Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.


любопытное наблюдение, давно хотел об этом написать:
обратил внимание, шо ни ты, ни трибека, ни влад, "купив" квартиры (а вернее проинвестировав их строительство), не смогли четко ответить на вопрос - а зачем?
"или перепродам, или буду сдавать, или буду сдавать, а потом продам" - вы все писали одно и то же
не, было много разговоров о том, шо вы смогли просочиться через внезапно приоткрывшееся окно возможностей, сделали выгодную инвестицию и блаблабла (очень много блаблабла :mrgreen: ), но зачем - под аренду, или для перепродажи - никто из вас толком не знал, и шо самое смешное - не знаете до сих пор, зато вы написали стены текста, хваля себя и оправдывая свое решение
инвесторы такие инвесторы)

Нужно бороться с клиповым мышлением, внимательно читать, записывать, если возраст не позволяет держать все в уме (привет матчасти Захара).
Я неоднократно озвучивал свою позицию. Покупка под аренду. Только последний вариант взял под перепродажу, но не исключаю, что, если не получится получить максимальную цену, ввяжусь в капитальный ремонт и оставлю под аренду, хотя вряд ли смогу выжать с него максимальную рентабельность.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:и главное, ни Трибека ни Влад ещё не получили свои квартиры.

Влад и Трибека получат свои квартиры (только последняя покупка под вопросом) и заработают на росте цены от котлована к готовому, а потом по мере обживания дома. Даже на стагнирующем рынке.
Тем, кто пересидел в матрасе, остается только безуспешно бороться с жабой, что все прошло мимо них.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:10

  Vlad442 написав:Нужно бороться с клиповым мышлением, внимательно читать, записывать, если возраст не позволяет держать все в уме (привет матчасти Захара).
Я неоднократно озвучивал свою позицию. Покупка под аренду. Только последний вариант взял под перепродажу, но не исключаю, что, если не получится получить максимальную цену, ввяжусь в капитальный ремонт и оставлю под аренду, хотя вряд ли смогу выжать с него максимальную рентабельность.


вы хоть сами то себя слышите, борец с клиповым мышлением?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:19

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:и главное, ни Трибека ни Влад ещё не получили свои квартиры.

Влад и Трибека получат свои квартиры (только последняя покупка под вопросом) и заработают на росте цены от котлована к готовому, а потом по мере обживания дома. Даже на стагнирующем рынке.
Тем, кто пересидел в матрасе, остается только безуспешно бороться с жабой, что все прошло мимо них.

А кто здесь, кроме Сержа, сидит на матрасе? Даже Уну, несмотря на демографию и закрытие одного за другим киевских ВУЗов, уже забетонировался по самое нимагу (что, кстати, дополнительный сигнал для беспокойства).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:21

  airmax78 написав:А кто здесь, кроме Сержа, сидит на матрасе?


самый жирный буратинка тут вы)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:33

  kingkongovets написав:
  flyman написав:
Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.


любопытное наблюдение, давно хотел об этом написать:
обратил внимание, шо ни ты, ни трибека, ни влад, "купив" квартиры (а вернее проинвестировав их строительство), не смогли четко ответить на вопрос - а зачем?
"или перепродам, или буду сдавать, или буду сдавать, а потом продам" - вы все писали одно и то же
не, было много разговоров о том, шо вы смогли просочиться через внезапно приоткрывшееся окно возможностей, сделали выгодную инвестицию и блаблабла (очень много блаблабла :mrgreen: ), но зачем - под аренду, или для перепродажи - никто из вас толком не знал, и шо самое смешное - не знаете до сих пор, зато вы написали стены текста, хваля себя и оправдывая свое решение
инвесторы такие инвесторы)

хваля себя, ККЦ ты оп чьом??

цоколь - плацдарм для "оточення куйова кавалірками"
ванючка - для "смаження Мальвін на Мальдівах"
Влад - "удальонна аренда"...

нізачот, іді учі матчасть.... або протрезвися
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:36

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:
Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.


любопытное наблюдение, давно хотел об этом написать:
обратил внимание, шо ни ты, ни трибека, ни влад, "купив" квартиры (а вернее проинвестировав их строительство), не смогли четко ответить на вопрос - а зачем?
"или перепродам, или буду сдавать, или буду сдавать, а потом продам" - вы все писали одно и то же
не, было много разговоров о том, шо вы смогли просочиться через внезапно приоткрывшееся окно возможностей, сделали выгодную инвестицию и блаблабла (очень много блаблабла :mrgreen: ), но зачем - под аренду, или для перепродажи - никто из вас толком не знал, и шо самое смешное - не знаете до сих пор, зато вы написали стены текста, хваля себя и оправдывая свое решение
инвесторы такие инвесторы)

Я тоже не определился, что делать с новой прелестью. Фиксить прибыль на перепродаже или делать ремонт и жить самому. Уже начинал склонятся к ремонту, но тут Реус как гром среди ясного неба со своей распродажей и инфой о том, что "хороший ремонт для себя" стоит много дороже 500 баксов на метре. Теперь сижу в растерянности и депрессии - не знаю что делать.

та реюс перекакав весь рожевоочковий міръ, а я уже начав бачить разворот КРЖНа в попитці туземун.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 22 чер, 2018 09:36, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:цоколь - плацдарм для "оточення куйова кавалірками"
ванючка - для "смаження Мальвін на Мальдівах"
Влад - "удальонна аренда"...

Що не варіант - хоч у хрестоматію додавай :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

новини з полонини(с)

... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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