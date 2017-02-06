Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я тоже не определился, что делать с новой прелестью. Фиксить прибыль на перепродаже или делать ремонт и жить самому. Уже начинал склонятся к ремонту, но тут Реус как гром среди ясного неба со своей распродажей и инфой о том, что "хороший ремонт для себя" стоит много дороже 500 баксов на метре. Теперь сижу в растерянности и депрессии - не знаю что делать.
для начала перечитайте ильфа и петрова, шоп вспомнить шо такое настоящий юмор прекращайте паясничать, макс
Вам Ильф и Петров все еще кажутся смешными? От их юмора попахивает нафталином. Но вообще, я, возможно, немного перестарался: уже сам путаюсь, где правда, а где авторский вымысел. Но прелесть я, вроде, откупал обратно. Или нет?.. Но тогда зачем я Бараке платил за облет прелести? Фак. Надо передохнуть.
flyman написав: Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.
любопытное наблюдение, давно хотел об этом написать: обратил внимание, шо ни ты, ни трибека, ни влад, "купив" квартиры (а вернее проинвестировав их строительство), не смогли четко ответить на вопрос - а зачем? "или перепродам, или буду сдавать, или буду сдавать, а потом продам" - вы все писали одно и то же не, было много разговоров о том, шо вы смогли просочиться через внезапно приоткрывшееся окно возможностей, сделали выгодную инвестицию и блаблабла (очень много блаблабла ), но зачем - под аренду, или для перепродажи - никто из вас толком не знал, и шо самое смешное - не знаете до сих пор, зато вы написали стены текста, хваля себя и оправдывая свое решение инвесторы такие инвесторы)
Нужно бороться с клиповым мышлением, внимательно читать, записывать, если возраст не позволяет держать все в уме (привет матчасти Захара). Я неоднократно озвучивал свою позицию. Покупка под аренду. Только последний вариант взял под перепродажу, но не исключаю, что, если не получится получить максимальную цену, ввяжусь в капитальный ремонт и оставлю под аренду, хотя вряд ли смогу выжать с него максимальную рентабельность.
Оранжевый-хит сезона написав:и главное, ни Трибека ни Влад ещё не получили свои квартиры.
Влад и Трибека получат свои квартиры (только последняя покупка под вопросом) и заработают на росте цены от котлована к готовому, а потом по мере обживания дома. Даже на стагнирующем рынке. Тем, кто пересидел в матрасе, остается только безуспешно бороться с жабой, что все прошло мимо них.
Vlad442 написав:Нужно бороться с клиповым мышлением, внимательно читать, записывать, если возраст не позволяет держать все в уме (привет матчасти Захара). Я неоднократно озвучивал свою позицию. Покупка под аренду. Только последний вариант взял под перепродажу, но не исключаю, что, если не получится получить максимальную цену, ввяжусь в капитальный ремонт и оставлю под аренду, хотя вряд ли смогу выжать с него максимальную рентабельность.
вы хоть сами то себя слышите, борец с клиповым мышлением?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Оранжевый-хит сезона написав:и главное, ни Трибека ни Влад ещё не получили свои квартиры.
Влад и Трибека получат свои квартиры (только последняя покупка под вопросом) и заработают на росте цены от котлована к готовому, а потом по мере обживания дома. Даже на стагнирующем рынке. Тем, кто пересидел в матрасе, остается только безуспешно бороться с жабой, что все прошло мимо них.
А кто здесь, кроме Сержа, сидит на матрасе? Даже Уну, несмотря на демографию и закрытие одного за другим киевских ВУЗов, уже забетонировался по самое нимагу (что, кстати, дополнительный сигнал для беспокойства).
flyman написав: Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.
любопытное наблюдение, давно хотел об этом написать: обратил внимание, шо ни ты, ни трибека, ни влад, "купив" квартиры (а вернее проинвестировав их строительство), не смогли четко ответить на вопрос - а зачем? "или перепродам, или буду сдавать, или буду сдавать, а потом продам" - вы все писали одно и то же не, было много разговоров о том, шо вы смогли просочиться через внезапно приоткрывшееся окно возможностей, сделали выгодную инвестицию и блаблабла (очень много блаблабла ), но зачем - под аренду, или для перепродажи - никто из вас толком не знал, и шо самое смешное - не знаете до сих пор, зато вы написали стены текста, хваля себя и оправдывая свое решение инвесторы такие инвесторы)
хваля себя, ККЦ ты оп чьом??
цоколь - плацдарм для "оточення куйова кавалірками" ванючка - для "смаження Мальвін на Мальдівах" Влад - "удальонна аренда"...
нізачот, іді учі матчасть.... або протрезвися
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав: Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.
любопытное наблюдение, давно хотел об этом написать: обратил внимание, шо ни ты, ни трибека, ни влад, "купив" квартиры (а вернее проинвестировав их строительство), не смогли четко ответить на вопрос - а зачем? "или перепродам, или буду сдавать, или буду сдавать, а потом продам" - вы все писали одно и то же не, было много разговоров о том, шо вы смогли просочиться через внезапно приоткрывшееся окно возможностей, сделали выгодную инвестицию и блаблабла (очень много блаблабла ), но зачем - под аренду, или для перепродажи - никто из вас толком не знал, и шо самое смешное - не знаете до сих пор, зато вы написали стены текста, хваля себя и оправдывая свое решение инвесторы такие инвесторы)
Я тоже не определился, что делать с новой прелестью. Фиксить прибыль на перепродаже или делать ремонт и жить самому. Уже начинал склонятся к ремонту, но тут Реус как гром среди ясного неба со своей распродажей и инфой о том, что "хороший ремонт для себя" стоит много дороже 500 баксов на метре. Теперь сижу в растерянности и депрессии - не знаю что делать.
та реюс перекакав весь рожевоочковий міръ, а я уже начав бачить разворот КРЖНа в попитці туземун.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 22 чер, 2018 09:36, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом... ... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4