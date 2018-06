Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:10

Vlad442 написав: Нужно бороться с клиповым мышлением, внимательно читать, записывать, если возраст не позволяет держать все в уме (привет матчасти Захара).

Я неоднократно озвучивал свою позицию. Покупка под аренду. Только последний вариант взял под перепродажу, но не исключаю, что, если не получится получить максимальную цену, ввяжусь в капитальный ремонт и оставлю под аренду, хотя вряд ли смогу выжать с него максимальную рентабельность.



вы хоть сами то себя слышите, борец с клиповым мышлением?) вы хоть сами то себя слышите, борец с клиповым мышлением?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.