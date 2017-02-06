Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ответ известен - КГС покупателям на Каховской уже сказал, что по нормам все ок, и жить у железки без экрана это нормально. Покупатели Мордора у золоотвала , Круши у вонючки, согласны. Совкошлак на Вифлеемской, отгороженный бетонной стеной, громко смеется [/quote] КТ протестует против фанерного завода, фридом с манхэттеном вообще в развязках стоят, ну а укрбуд осваивает место у завода радика. Всё норм, зато новострой.[/quote] А в Воздухофлотском поступили елегантно , пристегнули модную заводскую трубу к дому и обыграли красивым фасадом , а старая осталась как элемент ландшафтного дизайна двора , вместе с частью завода во дворе , пристегнули б к трубе ан 2 для концепции - и Притцкеровская премия за лофт http://forum.domik.ua/resources/image/375448.jpg
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом... ... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Не сомневаясь в возможостях стоматологов, одно небольшое наблюдение. 10 лет назад в мою стоматологию записаться можно было на недели через три, работало 6 врачей. Сейчас, не по скорой, можно попасть буквально на следующий день. И осталось их там двое или трое. Ушедшие открыли свои кабинеты, очереди там не видать. Ну и напомню - "А где на всех зубов найти? Значит — безработица!"
flyman написав:Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.
flyman написав:якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік. А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік. ....
flyman написав:Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.
flyman написав:якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік. А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік. ....
попав у "вікно можливостей", проінвестувавши "воздух каклавана", оператор учотка Первий: до Захара на перездачу матчасті.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.
flyman написав:якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік. А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік. ....
попав у "вікно можливостей", проінвестувавши "воздух каклавана", оператор учотка Первий: до Захара на перездачу матчасті.
Катлаван росте в долярах на 50%??? В той час коли в країні голод і юля не президент?