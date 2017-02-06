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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1407140814091410>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...

В Києві нещодавно ставили - по 800 грн за кожний зуб
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:49

  airmax78 написав:и закрытие одного за другим киевских ВУЗов

это тех, что из училищ университетами становились?
или я что-то не знаю и Шевченко закрывают? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:50

Ответ известен - КГС покупателям на Каховской уже сказал, что по нормам все ок, и жить у железки без экрана это нормально. Покупатели Мордора у золоотвала , Круши у вонючки, согласны. Совкошлак на Вифлеемской, отгороженный бетонной стеной, громко смеется :D[/quote]
КТ протестует против фанерного завода, фридом с манхэттеном вообще в развязках стоят, ну а укрбуд осваивает место у завода радика. Всё норм, зато новострой.[/quote]
А в Воздухофлотском поступили елегантно , пристегнули модную заводскую трубу к дому и обыграли красивым фасадом , а старая осталась как элемент ландшафтного дизайна двора , вместе с частью завода во дворе , пристегнули б к трубе ан 2 для концепции - и Притцкеровская премия за лофт
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:00

  Долярчик написав:новини з полонини(с)

... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)


Не сомневаясь в возможостях стоматологов, одно небольшое наблюдение. 10 лет назад в мою стоматологию записаться можно было на недели через три, работало 6 врачей. Сейчас, не по скорой, можно попасть буквально на следующий день. И осталось их там двое или трое. Ушедшие открыли свои кабинеты, очереди там не видать. Ну и напомню -
"А где на всех зубов найти?
Значит — безработица!"
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:21

  flyman написав:Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.

:shock: :shock: :shock:

  flyman написав:якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік.
А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік.
....
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:25

  Первый написав:
  flyman написав:Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.

:shock: :shock: :shock:

  flyman написав:якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік.
А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік.
....

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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:28

  Оранжевый-хит сезона написав:а цены то пошли в рост


Я так понимаю шо после приема расслабляющего ближе к полуночи цены могут идти как вверх так и вниз.
Сегодня(вчера уже) онЕ пошли вверх. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:30

  flyman написав:
  Первый написав:
  flyman написав:Так отож, я як Трибека, в роздумах, з одного боку є покупець на +50% в у.е. на цоколь, з іншого цоколь почав генерити кешфло, а ще з одного - тре якось диверсифікуватися та "оточувати" Київ кавалірками.

:shock: :shock: :shock:

  flyman написав:якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік.
А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік.
....

попав у "вікно можливостей", проінвестувавши "воздух каклавана",
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Катлаван росте в долярах на 50%??? В той час коли в країні голод і юля не президент?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«окно возможностей» - отличное название для агенства недвижимости)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серебряная миля - место концентрации креативного класса.


Очень тонко))))) Узнаю одесский юмор!
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