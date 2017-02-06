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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1407140814091410

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хитрый лендлорд написав:Слабые экономики раздавит как трактор замороженных гусей


Да не палитесь вы уже так, наш ольгинский друг.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:25

  kingkongovets написав:«окно возможностей» - отличное название для агенства недвижимости)

Скажи "нет" кризису, выйди в окно возможностей! :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:28

  Долярчик написав:новини з полонини(с)

... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)

Долярчик, считайте отделались легким испугом. Вчера жена зубик полечила (каналы и пломба) - 4500 грн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:29

kingkongovets зацени тату :lol:
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ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:30

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:новини з полонини(с)

... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)

Долярчик, считайте отделались легким испугом. Вчера жена зубик полечила (каналы и пломба) - 4500 грн.

или стоматолог любовник или нормальную пломбу поставили. Вот и мучайся теперь - лучшеб фотополимер втулили.
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 22 чер, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:32

  vano80 написав:
  Долярчик написав:новини з полонини(с)

... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)


Не сомневаясь в возможостях стоматологов, одно небольшое наблюдение. 10 лет назад в мою стоматологию записаться можно было на недели через три, работало 6 врачей. Сейчас, не по скорой, можно попасть буквально на следующий день. И осталось их там двое или трое. Ушедшие открыли свои кабинеты, очереди там не видать. Ну и напомню -
"А где на всех зубов найти?
Значит — безработица!"


"А где на всех зубов найти?"
очень просто, делать по 300 грн., каждый год, а не 800-1200 раз в 5-10 лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:34

ребе Нок
зачем вы так? не хорошо.
присмотрела себе что-то да и умножила счет зубного на три.
папа мягкий, он простит (с)
Востаннє редагувалось Yuri_T в П'ят 22 чер, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:34

  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:новини з полонини(с)

... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)

Долярчик, считайте отделались легким испугом. Вчера жена зубик полечила (каналы и пломба) - 4500 грн.

стоматолог любовник

Тоже так думаю. Выбил ей этот зуб и запретил на километр к Порцеляне приближаться.
airmax78
 
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