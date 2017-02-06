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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:24
Хитрый лендлорд написав:
Слабые экономики раздавит как трактор замороженных гусей
Да не палитесь вы уже так, наш ольгинский друг.
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alkasander
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:25
kingkongovets написав:
«окно возможностей» - отличное название для агенства недвижимости)
Скажи "нет" кризису, выйди в окно возможностей!
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Faceless
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:28
Долярчик написав:
новини з полонини(с)
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Долярчик, считайте отделались легким испугом. Вчера жена зубик полечила (каналы и пломба) - 4500 грн.
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airmax78
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:30
airmax78 написав: Долярчик написав:
новини з полонини(с)
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Долярчик, считайте отделались легким испугом. Вчера жена зубик полечила (каналы и пломба) - 4500 грн.
или стоматолог любовник или нормальную пломбу поставили. Вот и мучайся теперь - лучшеб фотополимер втулили.
Востаннє редагувалось ребе Нок
в П'ят 22 чер, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:32
vano80 написав: Долярчик написав:
новини з полонини(с)
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Не сомневаясь в возможостях стоматологов, одно небольшое наблюдение. 10 лет назад в мою стоматологию записаться можно было на недели через три, работало 6 врачей. Сейчас, не по скорой, можно попасть буквально на следующий день. И осталось их там двое или трое. Ушедшие открыли свои кабинеты, очереди там не видать. Ну и напомню -
"А где на всех зубов найти?
Значит — безработица!"
"А где на всех зубов найти?"
очень просто, делать по 300 грн., каждый год, а не 800-1200 раз в 5-10 лет.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:34
ребе Нок
зачем вы так? не хорошо.
присмотрела себе что-то да и умножила счет зубного на три.
папа мягкий, он простит (с)
Востаннє редагувалось Yuri_T
в П'ят 22 чер, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:34
ребе Нок написав: airmax78 написав: Долярчик написав:
новини з полонини(с)
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Долярчик, считайте отделались легким испугом. Вчера жена зубик полечила (каналы и пломба) - 4500 грн.
стоматолог любовник
Тоже так думаю. Выбил ей этот зуб и запретил на километр к Порцеляне приближаться.
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