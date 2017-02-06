Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом... ... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Долярчик, считайте отделались легким испугом. Вчера жена зубик полечила (каналы и пломба) - 4500 грн.
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом... ... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Долярчик, считайте отделались легким испугом. Вчера жена зубик полечила (каналы и пломба) - 4500 грн.
или стоматолог любовник или нормальную пломбу поставили. Вот и мучайся теперь - лучшеб фотополимер втулили.
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 22 чер, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом... ... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Не сомневаясь в возможостях стоматологов, одно небольшое наблюдение. 10 лет назад в мою стоматологию записаться можно было на недели через три, работало 6 врачей. Сейчас, не по скорой, можно попасть буквально на следующий день. И осталось их там двое или трое. Ушедшие открыли свои кабинеты, очереди там не видать. Ну и напомню - "А где на всех зубов найти? Значит — безработица!"
"А где на всех зубов найти?" очень просто, делать по 300 грн., каждый год, а не 800-1200 раз в 5-10 лет.
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом... ... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Долярчик, считайте отделались легким испугом. Вчера жена зубик полечила (каналы и пломба) - 4500 грн.
стоматолог любовник
Тоже так думаю. Выбил ей этот зуб и запретил на километр к Порцеляне приближаться.
ф топку модный ЖК если ты там не Босс. Хрущик рулез Ставишь свой кайен возле входа и сразу становишься Императором хруща. Народ становится податливым и очень услужливым. Пенсы добродушно здороваются всегда готовы посторожить, присмотреть и даже поднести сумку. Молодежь завидует, вечно в надежде на предложение поработать. А девочки из соседнего подъезда от одного привета уже мокнут..
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 22 чер, 2018 12:31, всього редагувалось 1 раз.
С курса можно ? Вроде не страна ua С наступлением лета – традиционного сезона низкого спроса на недвижимость, аналитики вновь заговорили о скором крахе строительного рынка и стали вспоминать о пузыре курс.ком.юа/novost/71084-stroitelnaja-piramida-kogda-ruhnet-rinok-nedvizhimosti/