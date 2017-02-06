Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kash написав:С курса можно ? Вроде не страна ua С наступлением лета – традиционного сезона низкого спроса на недвижимость, аналитики вновь заговорили о скором крахе строительного рынка и стали вспоминать о пузыре курс.ком.юа/novost/71084-stroitelnaja-piramida-kogda-ruhnet-rinok-nedvizhimosti/
Так, все, я отписываюсь от этой ветки. Так нельзя. Утром только с Уну выяснили, что цены растут и будут расти. А тут вы со своими экспертами: что пирамида, и все схлопнется. Я так больше не могу - нервы ни к черту. Бросаюсь из стороны в сторону: то одних экспетов слушаю и делаю в точности как они сказали, то других - и делаю все наоборот. Вот что сейчас делать? Продавать? Делать "хороший ремонт для себя" и продавать за "так дорого что стыдно сказать"(с) как Реус? Держать в ожидании супердорожая? Делать "хороший ремонт для себя" и сдавать в аренду за очень дорого как Респект? Присоединяюсь к вопросу Трибеки: что делать?
kash написав:С курса можно ? Вроде не страна ua С наступлением лета – традиционного сезона низкого спроса на недвижимость, аналитики вновь заговорили о скором крахе строительного рынка и стали вспоминать о пузыре курс.ком.юа/novost/71084-stroitelnaja-piramida-kogda-ruhnet-rinok-nedvizhimosti/
Так, все, я отписываюсь от этой ветки. Так нельзя. Утром только с Уну выяснили, что цены растут и будут расти. А тут вы со своими экспертами: что пирамида, и все схлопнется. Я так больше не могу - нервы ни к черту. Бросаюсь из стороны в сторону: то одних экспетов слушаю и делаю в точности как они сказали, то других - и делаю все наоборот. Вот что сейчас делать? Продавать? Делать "хороший ремонт для себя" и продавать за "так дорого что стыдно сказать"(с) как Реус? Держать в ожидании супердорожая? Делать "хороший ремонт для себя" и сдавать в аренду за очень дорого как Респект? Присоединяюсь к вопросу Трибеки: что делать?
Да, купил на размещении необходимы объём 5,5% Все деньги из зарубежа(акций) вернул в Украину. Очень большие риски замораживания средств. Сейчас все в Овгз долл. Да, доходность не большая. Но у меня много Недвижимость и надо диверсифицироваться.
X-Fresh написав:Да, купил на размещении необходимы объём 5,5% Все деньги из зарубежа(акций) вернул в Украину. Очень большие риски замораживания средств. Сейчас все в Овгз долл. Да, доходность не большая. Но у меня много Недвижимость и надо диверсифицироваться.
Из недвижки тикать? 5,5% годовых - как-то, мне кажется, не очень серьезно на фоне риска Украины.
X-Fresh написав:Да, купил на размещении необходимы объём 5,5% Все деньги из зарубежа(акций) вернул в Украину. Очень большие риски замораживания средств. Сейчас все в Овгз долл. Да, доходность не большая. Но у меня много Недвижимость и надо диверсифицироваться.
Из недвижки тикать? 5,5% годовых - как-то, мне кажется, не очень серьезно на фоне риска Украины.
Зачем с неё тикать? Все что куплено приносит 13% в баксах и будет пожизненно приносить. Просто новых интересных проектов по вкусным ценам нет