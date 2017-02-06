Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:25

kash написав: С курса можно ? Вроде не страна ua

С наступлением лета – традиционного сезона низкого спроса на недвижимость, аналитики вновь заговорили о скором крахе строительного рынка и стали вспоминать о пузыре

курс.ком.юа/novost/71084-stroitelnaja-piramida-kogda-ruhnet-rinok-nedvizhimosti/ С курса можно ? Вроде не страна uaС наступлением лета – традиционного сезона низкого спроса на недвижимость, аналитики вновь заговорили о скором крахе строительного рынка и стали вспоминать о пузырекурс.ком.юа/novost/71084-stroitelnaja-piramida-kogda-ruhnet-rinok-nedvizhimosti/

Так, все, я отписываюсь от этой ветки. Так нельзя. Утром только с Уну выяснили, что цены растут и будут расти. А тут вы со своими экспертами: что пирамида, и все схлопнется. Я так больше не могу - нервы ни к черту. Бросаюсь из стороны в сторону: то одних экспетов слушаю и делаю в точности как они сказали, то других - и делаю все наоборот. Вот что сейчас делать? Продавать? Делать "хороший ремонт для себя" и продавать за "так дорого что стыдно сказать"(с) как Реус? Держать в ожидании супердорожая? Делать "хороший ремонт для себя" и сдавать в аренду за очень дорого как Респект? Присоединяюсь к вопросу Трибеки: что делать?