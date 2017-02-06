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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:25

  kash написав:С курса можно ? Вроде не страна ua
С наступлением лета – традиционного сезона низкого спроса на недвижимость, аналитики вновь заговорили о скором крахе строительного рынка и стали вспоминать о пузыре
курс.ком.юа/novost/71084-stroitelnaja-piramida-kogda-ruhnet-rinok-nedvizhimosti/

Так, все, я отписываюсь от этой ветки. Так нельзя. Утром только с Уну выяснили, что цены растут и будут расти. А тут вы со своими экспертами: что пирамида, и все схлопнется. Я так больше не могу - нервы ни к черту. Бросаюсь из стороны в сторону: то одних экспетов слушаю и делаю в точности как они сказали, то других - и делаю все наоборот. Вот что сейчас делать? Продавать? Делать "хороший ремонт для себя" и продавать за "так дорого что стыдно сказать"(с) как Реус? Держать в ожидании супердорожая? Делать "хороший ремонт для себя" и сдавать в аренду за очень дорого как Респект? Присоединяюсь к вопросу Трибеки: что делать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:31

  airmax78 написав:
  kash написав:С курса можно ? Вроде не страна ua
С наступлением лета – традиционного сезона низкого спроса на недвижимость, аналитики вновь заговорили о скором крахе строительного рынка и стали вспоминать о пузыре
курс.ком.юа/novost/71084-stroitelnaja-piramida-kogda-ruhnet-rinok-nedvizhimosti/

Так, все, я отписываюсь от этой ветки. Так нельзя. Утром только с Уну выяснили, что цены растут и будут расти. А тут вы со своими экспертами: что пирамида, и все схлопнется. Я так больше не могу - нервы ни к черту. Бросаюсь из стороны в сторону: то одних экспетов слушаю и делаю в точности как они сказали, то других - и делаю все наоборот. Вот что сейчас делать? Продавать? Делать "хороший ремонт для себя" и продавать за "так дорого что стыдно сказать"(с) как Реус? Держать в ожидании супердорожая? Делать "хороший ремонт для себя" и сдавать в аренду за очень дорого как Респект? Присоединяюсь к вопросу Трибеки: что делать?

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ОМГ, с первых слов "Это нормальная цена на сегодня" я понял кто к нам вернулся. Ура! Напомните, плз, во что сейчас мутиться? Валютные ОВГЗ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:36

Да, купил на размещении необходимы объём 5,5%
Все деньги из зарубежа(акций) вернул в Украину. Очень большие риски замораживания средств. Сейчас все в Овгз долл.
Да, доходность не большая. Но у меня много Недвижимость и надо диверсифицироваться.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:38

Тем более что на курсовой разнице можно не плохо заработать. Как в этом году я продал евро по 1.25 и долл по 28,6
Откупил долл по 26. Евро пока не покупаю
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:39

  X-Fresh написав:Да, купил на размещении необходимы объём 5,5%
Все деньги из зарубежа(акций) вернул в Украину. Очень большие риски замораживания средств. Сейчас все в Овгз долл.
Да, доходность не большая. Но у меня много Недвижимость и надо диверсифицироваться.

Из недвижки тикать? 5,5% годовых - как-то, мне кажется, не очень серьезно на фоне риска Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:41

X-Fresh
ты про проданный биток за 20к забыл сказать :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:41

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:Да, купил на размещении необходимы объём 5,5%
Все деньги из зарубежа(акций) вернул в Украину. Очень большие риски замораживания средств. Сейчас все в Овгз долл.
Да, доходность не большая. Но у меня много Недвижимость и надо диверсифицироваться.

Из недвижки тикать? 5,5% годовых - как-то, мне кажется, не очень серьезно на фоне риска Украины.

Зачем с неё тикать? Все что куплено приносит 13% в баксах и будет пожизненно приносить.
Просто новых интересных проектов по вкусным ценам нет
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:42

X-Fresh
и про аваль за 0,36, и про центр за 24 тоже забыл.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:43

  Yuri_T написав:X-Fresh
ты про проданный биток за 20к забыл сказать :mrgreen:

В биток не вкладывал а в лайткон да.
Его я тоже продал
Сейчас покупаю эфир. Но там суммы смешные, так чисто для эксперемента
X-Fresh
 
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