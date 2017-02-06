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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1410141114121413

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давно не сталкивался со стоматалогией, но, насколько я помню, у моего стоматолога цены были ближе к тем, что привел Доллярчик, чем в мажорных клиниках Киева. Может тут "места нужно знать", а может синдром столицы. Много людей, много денег, никто за 5 копеек работать не будет, как в более спокойных городах.
Кстати, самым комфортным для жизни городом Украины оказался Харьков.
https://focus.ua/country/400383/
Правда недорогая недвижимость и доступная аренда принесли больше 7 баллов, тогда как Киев заработал 0 в этих номинациях.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:44

  airmax78 написав:Типа Баффета, Сороса, нашего Респекта.

главное, чтобы после таких сравнений респектушка окончательно не сбрендил от своего биполярного аффективного расстройства.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:25

Где эти люди-людишки?

Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:37

  kingkongovets написав:Зображення

Красивая эта аллея, но такая бесполезная - що капец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:39

  Vlad442 написав:Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.

Я хоть и не каркал, но скажу так: считайте что вам повезло. Объекты на окраинах города - это группа риска недостроя №2 (группа №1 - это ипеня и бучи).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:51

  Vlad442 написав:Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.

Поздравляю!
Это приобретение гораздо лучше вложений в дряхлые хрущи, где бы они не находились)
Сколько в $ обошлась квартира?
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:01

В "Липинке-4" сегодня выставили на продажу паркоместа, цена 150-180 тыс. грн. 75 мест разобрали за 2,5 часа.
В ігнорі Airmax78, Frant, Flyman.
speedsx
 
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