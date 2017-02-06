Кстати, самым комфортным для жизни городом Украины оказался Харьков.
Правда недорогая недвижимость и доступная аренда принесли больше 7 баллов, тогда как Киев заработал 0 в этих номинациях.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Давно не сталкивался со стоматалогией, но, насколько я помню, у моего стоматолога цены были ближе к тем, что привел Доллярчик, чем в мажорных клиниках Киева. Может тут "места нужно знать", а может синдром столицы. Много людей, много денег, никто за 5 копеек работать не будет, как в более спокойных городах.
Кстати, самым комфортным для жизни городом Украины оказался Харьков.
Правда недорогая недвижимость и доступная аренда принесли больше 7 баллов, тогда как Киев заработал 0 в этих номинациях.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:44
главное, чтобы после таких сравнений респектушка окончательно не сбрендил от своего биполярного аффективного расстройства.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:25
Где эти люди-людишки?
Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:37
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:39
Я хоть и не каркал, но скажу так: считайте что вам повезло. Объекты на окраинах города - это группа риска недостроя №2 (группа №1 - это ипеня и бучи).
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:51
Поздравляю!
Это приобретение гораздо лучше вложений в дряхлые хрущи, где бы они не находились)
Сколько в $ обошлась квартира?
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:01
В "Липинке-4" сегодня выставили на продажу паркоместа, цена 150-180 тыс. грн. 75 мест разобрали за 2,5 часа.
В ігнорі Airmax78, Frant, Flyman.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Липинка-4 - звучит устрашающе.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:36
Здесь стоит уточнить, что "паркоместо" - это не подземный паркинг, а обычный кусок асфальта под домом, право парковаться на котором ты покупаешь за вышеуказанную сумму. Поправьте меня, если я неправ.
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