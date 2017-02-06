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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:43
Посмотрел на эту Липинку. Не могу понять Застройщика. Он уже по трем предыдущим сезонам этого сериала должен был понять, что народ колхозит фасад по полной программе: стеклит эти огромные балконы, вешает кондеры. Чего он сам этим не займется? И остекленный балкон мог бы продавать не с коэффициентом 0.3, а с коэффициентом 0.8 и это бы в итоге не выглядело так убого.
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airmax78
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:01
Оранжевый-хит сезона написав:
и главное, ни Трибека ни Влад ещё не получили свои квартиры.
Трибека уже посчитала и потратила доход от сдачи этих квартир.
Они у неё уже почти окупились
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:13
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.
Я хоть и не каркал, но скажу так: считайте что вам повезло. Объекты на окраинах города - это группа риска недостроя №2 (группа №1 - это ипеня и бучи).
На сколько метров ехать на машине ближе от ЖК Голосеево до Крещатика чем от ЖК Эврика?
На сколько минут дольше ехать на общественном транспорте исходя из инофрмации Гугл карт?
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Vlad442
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31
kyk написав: alkasander написав: Долярчик написав:
новини з полонини(с) ... був в стоматолога- фотополімерна пломба від 300грн -за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...давно думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
стоматклініка Порцелян, пломба 2700 грн, 20 хв часу. Це Київ Фейслеса, чи ні? Що скажуть иксперди?
Оба варианта реальны. В качестве другого примера -поесть суши на двоих и выпить чаю у Йоши - 1500 гривен. А можно в Евразии за 400 гривен.
перекусить шаверма+заварной кофе=42грн, перекусить в Монако на пейзажке=1000грн, можно и втрое дороже, если с каким выкрутасом. разница в том, что на ФП-пломба на Пимоненко мало отличается в эксплуатации от порцеляновой, что вдесятеро дороже, а монако все-же не уличная еда.
Савченко Так!
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antonivs3
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