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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1411141214131414

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел на эту Липинку. Не могу понять Застройщика. Он уже по трем предыдущим сезонам этого сериала должен был понять, что народ колхозит фасад по полной программе: стеклит эти огромные балконы, вешает кондеры. Чего он сам этим не займется? И остекленный балкон мог бы продавать не с коэффициентом 0.3, а с коэффициентом 0.8 и это бы в итоге не выглядело так убого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:01

  Оранжевый-хит сезона написав:и главное, ни Трибека ни Влад ещё не получили свои квартиры.

Трибека уже посчитала и потратила доход от сдачи этих квартир.
Они у неё уже почти окупились :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:13

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.

Я хоть и не каркал, но скажу так: считайте что вам повезло. Объекты на окраинах города - это группа риска недостроя №2 (группа №1 - это ипеня и бучи).

На сколько метров ехать на машине ближе от ЖК Голосеево до Крещатика чем от ЖК Эврика?
На сколько минут дольше ехать на общественном транспорте исходя из инофрмации Гугл карт?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31

  kyk написав:
  alkasander написав:
  Долярчик написав:новини з полонини(с) ... був в стоматолога- фотополімерна пломба від 300грн -за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...давно думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
стоматклініка Порцелян, пломба 2700 грн, 20 хв часу. Це Київ Фейслеса, чи ні? Що скажуть иксперди?

Оба варианта реальны. В качестве другого примера -поесть суши на двоих и выпить чаю у Йоши - 1500 гривен. А можно в Евразии за 400 гривен.

перекусить шаверма+заварной кофе=42грн, перекусить в Монако на пейзажке=1000грн, можно и втрое дороже, если с каким выкрутасом. разница в том, что на ФП-пломба на Пимоненко мало отличается в эксплуатации от порцеляновой, что вдесятеро дороже, а монако все-же не уличная еда.
Савченко Так!
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