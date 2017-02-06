|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:43
Посмотрел на эту Липинку. Не могу понять Застройщика. Он уже по трем предыдущим сезонам этого сериала должен был понять, что народ колхозит фасад по полной программе: стеклит эти огромные балконы, вешает кондеры. Чего он сам этим не займется? И остекленный балкон мог бы продавать не с коэффициентом 0.3, а с коэффициентом 0.8 и это бы в итоге не выглядело так убого.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24797
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:01
Оранжевый-хит сезона написав:
и главное, ни Трибека ни Влад ещё не получили свои квартиры.
Трибека уже посчитала и потратила доход от сдачи этих квартир.
Они у неё уже почти окупились
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2788
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:13
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.
Я хоть и не каркал, но скажу так: считайте что вам повезло. Объекты на окраинах города - это группа риска недостроя №2 (группа №1 - это ипеня и бучи).
На сколько метров ехать на машине ближе от ЖК Голосеево до Крещатика чем от ЖК Эврика?
На сколько минут дольше ехать на общественном транспорте исходя из инофрмации Гугл карт?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4379
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31
kyk написав: alkasander написав: Долярчик написав:
новини з полонини(с) ... був в стоматолога- фотополімерна пломба від 300грн -за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...давно думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
стоматклініка Порцелян, пломба 2700 грн, 20 хв часу. Це Київ Фейслеса, чи ні? Що скажуть иксперди?
Оба варианта реальны. В качестве другого примера -поесть суши на двоих и выпить чаю у Йоши - 1500 гривен. А можно в Евразии за 400 гривен.
перекусить шаверма+заварной кофе=42грн, перекусить в Монако на пейзажке=1000грн, можно и втрое дороже, если с каким выкрутасом. разница в том, что на ФП-пломба на Пимоненко мало отличается в эксплуатации от порцеляновой, что вдесятеро дороже, а монако все-же не уличная еда.
Савченко Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1340
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:50
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я хоть и не каркал, но скажу так: считайте что вам повезло. Объекты на окраинах города - это группа риска недостроя №2 (группа №1 - это ипеня и бучи).
На сколько метров ехать на машине ближе от ЖК Голосеево до Крещатика чем от ЖК Эврика?
На сколько минут дольше ехать на общественном транспорте исходя из инофрмации Гугл карт?
Тысячи на 4. Хуже то, что эти 4000 метров придется ехать по пробке. Поэтому для жителей Эврики - актуальней метро. Эврика это окраина города, метров 800 до знака "Добро пожаловать в Киев".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24797
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:52
antonivs3 написав:
перекусить шаверма+заварной кофе=42грн, перекусить в Монако на пейзажке=1000грн, можно и втрое дороже, если с каким выкрутасом. разница в том, что на ФП-пломба на Пимоненко мало отличается в эксплуатации от порцеляновой, что вдесятеро дороже, а монако все-же не уличная еда.
Разница между Порцеляной и Пимоненко не меньше, чем между Монако и шавермой.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24797
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:08
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Типа Баффета, Сороса, нашего Респекта.
главное, чтобы после таких сравнений респектушка окончательно не сбрендил от своего биполярного аффективного расстройства.
Ну согласясь, Инвестиции в цп, оболонь резиденсис и риверстоун в 15 году были лучшей Инвест идеей который принесли колоссальный выхлоп
А чем похвастаешься ты?
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:14
Vlad442 написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.
Я хоть и не каркал, но скажу так: считайте что вам повезло. Объекты на окраинах города - это группа риска недостроя №2 (группа №1 - это ипеня и бучи).
На сколько метров ехать на машине ближе от ЖК Голосеево до Крещатика чем от ЖК Эврика?
На сколько минут дольше ехать на общественном транспорте исходя из инофрмации Гугл карт?
Ваш підхід не правильний. Голосієво і еврика це різні всесвіти, однією з опцій яких є відстань.
Ви ж не думаєте що жк віфлиємскай кращий еврики на підставі того, що трохи ближчий до майдану за Еврику?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 12768
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 1669 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:23
Первый У нас в Голосеево, в Билле, все еще можно услышать импортную речь. Реже чем раньше, но еще можно. И силикон немного постарел и потерял форму, но все еще огого. В Эврике импортных жильцов не будет. Разве что импортированных из Средней Азии. Грустно, конечно, что в Голосеево нет и уже никогда не будет модных МОПов и вентфасада.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24797
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:23
И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
-
necovi4
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 20.09.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|