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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:25
X-Fresh написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
Типа Баффета, Сороса, нашего Респекта.
главное, чтобы после таких сравнений респектушка окончательно не сбрендил от своего биполярного аффективного расстройства.
Ну согласясь, Инвестиции в цп, оболонь резиденсис и риверстоун в 15 году были лучшей Инвест идеей который принесли колоссальный выхлоп
А чем похвастаешься ты?
Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:26
necovi4 написав:
И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
Забаньте этого товарища пожалуйста. Нам здесь такие не нужны.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:37
necovi4 написав:
И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
Вы достигли более высокого уровня украинского патриотизма, всего-то.
Поздравляем!
Всё IMHO
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:50
alkasander написав: speedsx написав:
В "Липинке-4" сегодня выставили на продажу паркоместа, цена 150-180 тыс. грн. 75 мест разобрали за 2,5 часа.
Здесь стоит уточнить, что "паркоместо" - это не подземный паркинг, а обычный кусок асфальта под домом, право парковаться на котором ты покупаешь за вышеуказанную сумму. Поправьте меня, если я неправ.
Полуподземный паркинг. С трёх сторон и сверху бетон, с одной ворота.
Наземных там штук 500 будет, точно не помню.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:02
necovi4 написав:
И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
Ты хоть представляешь сколько гемора принесёт новостной в ближнем зарубежье
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:06
Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.[/quote]
Цп 1400
Ор 1460
Ривер 1220
Это цены с учетом скидок и курсовой разницы
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