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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:25

  X-Fresh написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Типа Баффета, Сороса, нашего Респекта.

главное, чтобы после таких сравнений респектушка окончательно не сбрендил от своего биполярного аффективного расстройства.

Ну согласясь, Инвестиции в цп, оболонь резиденсис и риверстоун в 15 году были лучшей Инвест идеей который принесли колоссальный выхлоп
А чем похвастаешься ты?

Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:26

  necovi4 написав:И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.

Забаньте этого товарища пожалуйста. Нам здесь такие не нужны.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:37

  necovi4 написав:И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.

Вы достигли более высокого уровня украинского патриотизма, всего-то.
Поздравляем!
:P
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:50

  alkasander написав:
  speedsx написав:В "Липинке-4" сегодня выставили на продажу паркоместа, цена 150-180 тыс. грн. 75 мест разобрали за 2,5 часа.

Здесь стоит уточнить, что "паркоместо" - это не подземный паркинг, а обычный кусок асфальта под домом, право парковаться на котором ты покупаешь за вышеуказанную сумму. Поправьте меня, если я неправ.

Полуподземный паркинг. С трёх сторон и сверху бетон, с одной ворота.
Наземных там штук 500 будет, точно не помню.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:02

  necovi4 написав:И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.

Ты хоть представляешь сколько гемора принесёт новостной в ближнем зарубежье
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:06

Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.[/quote]

Цп 1400
Ор 1460
Ривер 1220
Это цены с учетом скидок и курсовой разницы
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