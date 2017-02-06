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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:25
X-Fresh написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
Типа Баффета, Сороса, нашего Респекта.
главное, чтобы после таких сравнений респектушка окончательно не сбрендил от своего биполярного аффективного расстройства.
Ну согласясь, Инвестиции в цп, оболонь резиденсис и риверстоун в 15 году были лучшей Инвест идеей который принесли колоссальный выхлоп
А чем похвастаешься ты?
Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:26
necovi4 написав:
И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
Забаньте этого товарища пожалуйста. Нам здесь такие не нужны.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:37
necovi4 написав:
И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
Вы достигли более высокого уровня украинского патриотизма, всего-то.
Поздравляем!
Всё IMHO
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:50
alkasander написав: speedsx написав:
В "Липинке-4" сегодня выставили на продажу паркоместа, цена 150-180 тыс. грн. 75 мест разобрали за 2,5 часа.
Здесь стоит уточнить, что "паркоместо" - это не подземный паркинг, а обычный кусок асфальта под домом, право парковаться на котором ты покупаешь за вышеуказанную сумму. Поправьте меня, если я неправ.
Полуподземный паркинг. С трёх сторон и сверху бетон, с одной ворота.
Наземных там штук 500 будет, точно не помню.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:02
necovi4 написав:
И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
Ты хоть представляешь сколько гемора принесёт новостной в ближнем зарубежье
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:06
Давайте остановимся на ЦП. ОР па 1700 или Ривер (по сколько там?) на фоне ЦП па1000 выглядят как не очень интересные инвестиции.[/quote]
Цп 1400
Ор 1460
Ривер 1220
Это цены с учетом скидок и курсовой разницы
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:28
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:34
Vlad442 написав:
Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.
сертификат это не сдача, адрес только у дома №8
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:38
Шановні пани!
Ви ж, ніби, такі поважні.....багаті......круті!
.....а тут, щось ніхто не набрався сміливості ризикнути на якусь нікчемну соточку
(крім трьох, не включаючи Чая і Фейслеса)topic216630.html
Востаннє редагувалось Долярчик
в П'ят 22 чер, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:38
Vlad442 написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики.
Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада".
Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.
Я хоть и не каркал, но скажу так: считайте что вам повезло. Объекты на окраинах города - это группа риска недостроя №2 (группа №1 - это ипеня и бучи).
На сколько метров ехать на машине ближе от ЖК Голосеево до Крещатика чем от ЖК Эврика?
На сколько минут дольше ехать на общественном транспорте исходя из инофрмации Гугл карт?
в два раза дальше
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