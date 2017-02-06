Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Типа Баффета, Сороса, нашего Респекта.
главное, чтобы после таких сравнений респектушка окончательно не сбрендил от своего биполярного аффективного расстройства.
Ну согласясь, Инвестиции в цп, оболонь резиденсис и риверстоун в 15 году были лучшей Инвест идеей который принесли колоссальный выхлоп А чем похвастаешься ты?
единственная правда, что ты о себе тут рассказывал, это выключенное отопление и прогрев стен за счет соседей. все остальные твои "инвестиции" в цп, оболонь резиденсисы, риверстоуны и остальные лайткоины ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно. потому нефиг строить из себя мега-инвестора. будь скромнее
necovi4 написав:И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
В Праге на 60-70 куе разве что подвал Флая можно рассматривать. Ну или город ни разу не в ровень с Киевом, так, Изюмы их разные. Или вы поддались на соблазн после выкладывания Мухом кавалирок времён Пилсудского по цене однух на ПОХе при аренде там на уровне однухи в модном новострое на Оболони?
necovi4 написав:И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
В Праге на 60-70 куе разве что подвал Флая можно рассматривать. Ну или город ни разу не в ровень с Киевом, так, Изюмы их разные. Или вы поддались на соблазн после выкладывания Мухом кавалирок времён Пилсудского по цене однух на ПОХе при аренде там на уровне однухи в модном новострое на Оболони?
Только псих будет сравнивать Прагу с Киевом. Никакого сравнения. Что Сингапур с Монголией сравнивать.
necovi4 написав:И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.
В Праге на 60-70 куе разве что подвал Флая можно рассматривать. Ну или город ни разу не в ровень с Киевом, так, Изюмы их разные. Или вы поддались на соблазн после выкладывания Мухом кавалирок времён Пилсудского по цене однух на ПОХе при аренде там на уровне однухи в модном новострое на Оболони?
Только псих будет сравнивать Прагу с Киевом. Никакого сравнения. Что Сингапур с Монголией сравнивать.
достойный пост человека который не может найти работу на 15кгрн в Киеве
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Первый написав:Ваш підхід не правильний. Голосієво і еврика це різні всесвіти, однією з опцій яких є відстань. Ви ж не думаєте що жк віфлиємскай кращий еврики на підставі того, що трохи ближчий до майдану за Еврику?
Нет. Я не затрагивал вопрос класса жилья. Только расположения. Интересно было отношение человека, который купил (якобы) в зажопье к чуть большему зажопью. 8 и 12 км до Хрещатика не та разница, которая позволяет так высокомерно говорить.