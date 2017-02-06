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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1414141514161417>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:40

  X-Fresh написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Типа Баффета, Сороса, нашего Респекта.

главное, чтобы после таких сравнений респектушка окончательно не сбрендил от своего биполярного аффективного расстройства.

Ну согласясь, Инвестиции в цп, оболонь резиденсис и риверстоун в 15 году были лучшей Инвест идеей который принесли колоссальный выхлоп
А чем похвастаешься ты?

единственная правда, что ты о себе тут рассказывал, это выключенное отопление и прогрев стен за счет соседей.
все остальные твои "инвестиции" в цп, оболонь резиденсисы, риверстоуны и остальные лайткоины ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно.
потому нефиг строить из себя мега-инвестора. будь скромнее :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:50

  necovi4 написав:И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.

В Праге на 60-70 куе разве что подвал Флая можно рассматривать. Ну или город ни разу не в ровень с Киевом, так, Изюмы их разные.
Или вы поддались на соблазн после выкладывания Мухом кавалирок времён Пилсудского по цене однух на ПОХе при аренде там на уровне однухи в модном новострое на Оболони?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:56

  барабашов написав:
  necovi4 написав:И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.

В Праге на 60-70 куе разве что подвал Флая можно рассматривать. Ну или город ни разу не в ровень с Киевом, так, Изюмы их разные.
Или вы поддались на соблазн после выкладывания Мухом кавалирок времён Пилсудского по цене однух на ПОХе при аренде там на уровне однухи в модном новострое на Оболони?

Только псих будет сравнивать Прагу с Киевом. Никакого сравнения. Что Сингапур с Монголией сравнивать.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:10

  BIGor написав:Только псих будет сравнивать Прагу с Киевом. Никакого сравнения. Что Сингапур с Монголией сравнивать.

Читал, что в Улан Баторе доходность аренды 18%.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:10

  BIGor написав:
  барабашов написав:
  necovi4 написав:И я пошёл по стопам Реуса, продал две квартиры от ДБК, кэш под матрас, и теперь присматриваюсь к новострою в ближнем зарубежье.

В Праге на 60-70 куе разве что подвал Флая можно рассматривать. Ну или город ни разу не в ровень с Киевом, так, Изюмы их разные.
Или вы поддались на соблазн после выкладывания Мухом кавалирок времён Пилсудского по цене однух на ПОХе при аренде там на уровне однухи в модном новострое на Оболони?

Только псих будет сравнивать Прагу с Киевом. Никакого сравнения. Что Сингапур с Монголией сравнивать.


достойный пост человека который не может найти работу на 15кгрн в Киеве :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:12

  UA написав:
  BIGor написав:Только псих будет сравнивать Прагу с Киевом. Никакого сравнения. Что Сингапур с Монголией сравнивать.

Читал, что в Улан Баторе доходность аренды 18%.

Там очень тяжко зимой. Холод собачий и топят углем - дышать нечем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:В Праге на 60-70 куе разве что подвал Флая можно рассматривать.

Бюджет повыше будет,думаю за 100-120к можно взять метров 50-60. Или накрайняк под смешные 3% годовых взять нед сумму в банке, если действительно так всё дорого. Ещё даже не изучал цены.
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Забаньте этого товарища пожалуйста.

Зачем так жёстко ? Я ж вроде не оффтоплю ))) Ок,будем молчать.

  X-Fresh написав:Ты хоть представляешь сколько гемора принесёт новостной в ближнем зарубежье

В чём именно гемор ?
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Ваш підхід не правильний. Голосієво і еврика це різні всесвіти, однією з опцій яких є відстань.
Ви ж не думаєте що жк віфлиємскай кращий еврики на підставі того, що трохи ближчий до майдану за Еврику?

Нет. Я не затрагивал вопрос класса жилья. Только расположения. Интересно было отношение человека, который купил (якобы) в зажопье к чуть большему зажопью.
8 и 12 км до Хрещатика не та разница, которая позволяет так высокомерно говорить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:у вас же 7 дом кажется?

У меня много домов.
  Оранжевый-хит сезона написав:сертификат это не сдача, адрес только у дома №8

Меня адрес не слишком интересует. Мне больше интересны ключи на руки и начало кэшфло с аренды, а это происходит после сертификата.
Vlad442
 
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