|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:46
speedsx написав: alkasander написав: speedsx написав:
В Липинке паркоместа, цена 150-180тыс. 75 мест разобрали за 2,5 часа.
стоит уточнить, что "паркоместо" - это не паркинг, а обычный кусок асфальта под домом. Поправьте меня, если я неправ.
Полуподземный паркинг. С трёх сторон и сверху бетон, с одной ворота.
то, что вы описали, называется гаражный бокс)
Савченко Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1344
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:50
UA написав: BIGor написав:
Только псих будет сравнивать Прагу с Киевом. Что Сингапур с Монголией сравнивать.
Читал, что в Улан Баторе доходность аренды 18%.
доходность чума примерно такая, инфа 100%, подумываю выкупить постройку из музея на хмельницкого и отправить в Монголию под аренду
Востаннє редагувалось antonivs3
в П'ят 22 чер, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1344
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:50
BIGor написав:
Только псих будет сравнивать Прагу с Киевом. Никакого сравнения. Что Сингапур с Монголией сравнивать.
Комплекс провинциала? Некоторым трудно смириться, что по мере интегрирования в Европу Киев стает европейской провинцией.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4383
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:52
Vlad442
станет. мб. ну или становится, на крайняк
Савченко Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1344
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:55
necovi4 написав:
Бюджет повыше будет,думаю за 100-120к можно взять метров 50-60. Или накрайняк под смешные 3% годовых взять нед сумму в банке, если действительно так всё дорого. Ещё даже не изучал цены.
так там все так делают: берут смешной кредит, много, покупают бетон, тоже много, сразу же сдают дорого и после этого всю жизнь мотаются на Мальвины бизнес-классом
Савченко Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1344
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:58
Прохожий Ветка превратилась в сборище каких-то гиков, у которых комплексы по поводу моей ЗП. Прокуроришка ты сильно озабочен моим материальным состоянием.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2484
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:58
Vlad442 написав: Первый написав:
Ваш підхід не правильний. Голосієво і еврика це різні всесвіти, однією з опцій яких є відстань.
Ви ж не думаєте що жк віфлиємскай кращий еврики на підставі того, що трохи ближчий до майдану за Еврику?
Нет. Я не затрагивал вопрос класса жилья. Только расположения. Интересно было отношение человека, который купил (якобы) в зажопье к чуть большему зажопью.
8 и 12 км до Хрещатика не та разница, которая позволяет так высокомерно говорить.
Голосеево - это почти центр. Я пешком на работу к м.Печерская хожу. Попробуйте так пройтись пешком от ст.М Ипподром. Демеевская - это почти Лыбедская, а Лыбедская - это начало Серебряной Мили. А Серебряная Миля - это новый центр Киева.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24800
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:59
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
у вас же 7 дом кажется?
У меня много домов.
Оранжевый-хит сезона написав:
сертификат это не сдача, адрес только у дома №8
Меня адрес не слишком интересует. Мне больше интересны ключи на руки и начало кэшфло с аренды, а это происходит после сертификата.
не правда, адрес это возможность заключить договор с киевэнерго и водоканалом, а не получать свет в дом когда он на стройке не нужен
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18723
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:05
BIGor написав:
Vlad442 и ты уже ставишь диагнозы? Ветка докторов у нас
Согласитесь, но говорить что между Киевом и Прагой разница как между Сингапуром и Улан-Батором это сразу подставляться под насмешки.
Оранжевый-хит сезона написав:
не правда, адрес это возможность заключить договор с киевэнерго и водоканалом, а не получать свет в дом когда он на стройке не нужен
Какая мне, как арендодателю разница? Это уже мелкий технический момент. Будет этот адрес через несколько месяцев, пусть даже через год. Разве это повод для волнения? Есть дома, у которых есть сертификат, но нет адреса?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4383
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|