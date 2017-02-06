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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:07

  speedsx написав:В Липинке паркоместа, цена 150-180тыс. 75 мест разобрали за 2,5 часа.


Ну да, НЕ САМОЕ главное продать заасфальтированную площадку под домом (товар) - а навязать к ней кучу коммуналки "пропорционально" ПЛЮС своего управителя и т.н. "услуг" (пожарка, охрана, уборка, пр... НЕ считая воды, электричества). Опять-же, остается открытым вопрос с хранением несезонной резины, инструментов, десятка банок консервации и даже мешка банальной картошки "в запас" на самые холодные дни зимы, когда на улице -20-25 и она успевает замерзнуть на рынке прежде чем вы ее купите... Т.ч., выбор каждый делает для себя сам...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Согласитесь, но говорить что между Киевом и Прагой разница как между Сингапуром и Улан-Батором это сразу подставляться под насмешки.

Я смеюсь с Вас, каждая лягушка хвалит свое болото.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:31

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Vlad442 и ты уже ставишь диагнозы? Ветка докторов у нас

Согласитесь, но говорить что между Киевом и Прагой разница как между Сингапуром и Улан-Батором это сразу подставляться под насмешки.
  Оранжевый-хит сезона написав:не правда, адрес это возможность заключить договор с киевэнерго и водоканалом, а не получать свет в дом когда он на стройке не нужен

Какая мне, как арендодателю разница? Это уже мелкий технический момент. Будет этот адрес через несколько месяцев, пусть даже через год. Разве это повод для волнения? Есть дома, у которых есть сертификат, но нет адреса?

полно таких, на "времянках" годами висят
У той же самой Аркады, в Патриотике на С. Русовой, 1, кажется, дом так год висел, и естественно никаких правоустанавливающих документов, регистраций места жительства и т.д.
Оранжевый-хит сезона
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