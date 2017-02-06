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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
есть вероятность что завтра домик рист нарисует
Додано: Суб 23 чер, 2018 06:24
Поэтому я в маххрояле а ты в кыйове)
Додано: Суб 23 чер, 2018 07:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бачу, що аналога бізнесу "здачі в оренду квартир" - немає!(ніби, і Влад про це писав) Ще міг би конкурувати депо, але це - раніше, з тодішніми ставками. А зараз - "сумно б..."(с) ..... - і не пишіть тут зараз про форекси-акції-біржі.... - цей ризик набагато вищий за ризики при здачі, чи депо.....
Без варіантів?
п. с.
... і чому кредит-іпотека - не вигідно? - розумію, що скажете, що нерухомість дешевіє і все таке... - але ж гривня(а кредит саме в ній потрібно брати!) ще БІЛЬШЕ знецінюється!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 23 чер, 2018 07:53
Долярчик а ты сам уже взял такой кредит?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:07
Педалька передаёт привет антею - будка кооператива волгоградский на австоянке демонтирована
Теперь там точно до конца 2020 ничего по ДПТ не построят и жителей дома убийцы с Милютенко 23-а никуда не перереселят. Верняк.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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