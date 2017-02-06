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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:58
Прохожий Ветка превратилась в сборище каких-то гиков, у которых комплексы по поводу моей ЗП. Прокуроришка ты сильно озабочен моим материальным состоянием.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:58
Голосеево - это почти центр. Я пешком на работу к м.Печерская хожу. Попробуйте так пройтись пешком от ст.М Ипподром. Демеевская - это почти Лыбедская, а Лыбедская - это начало Серебряной Мили. А Серебряная Миля - это новый центр Киева.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:59
не правда, адрес это возможность заключить договор с киевэнерго и водоканалом, а не получать свет в дом когда он на стройке не нужен
Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласитесь, но говорить что между Киевом и Прагой разница как между Сингапуром и Улан-Батором это сразу подставляться под насмешки.
Какая мне, как арендодателю разница? Это уже мелкий технический момент. Будет этот адрес через несколько месяцев, пусть даже через год. Разве это повод для волнения? Есть дома, у которых есть сертификат, но нет адреса?
Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:07
Ну да, НЕ САМОЕ главное продать заасфальтированную площадку под домом (товар) - а навязать к ней кучу коммуналки "пропорционально" ПЛЮС своего управителя и т.н. "услуг" (пожарка, охрана, уборка, пр... НЕ считая воды, электричества). Опять-же, остается открытым вопрос с хранением несезонной резины, инструментов, десятка банок консервации и даже мешка банальной картошки "в запас" на самые холодные дни зимы, когда на улице -20-25 и она успевает замерзнуть на рынке прежде чем вы ее купите... Т.ч., выбор каждый делает для себя сам...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:31
полно таких, на "времянках" годами висят
У той же самой Аркады, в Патриотике на С. Русовой, 1, кажется, дом так год висел, и естественно никаких правоустанавливающих документов, регистраций места жительства и т.д.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
есть вероятность что завтра домик рист нарисует
Додано: Суб 23 чер, 2018 07:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бачу, що аналога бізнесу "здачі в оренду квартир" - немає!(ніби, і Влад про це писав) Ще міг би конкурувати депо, але це - раніше, з тодішніми ставками. А зараз - "сумно б..."(с) ..... - і не пишіть тут зараз про форекси-акції-біржі.... - цей ризик набагато вищий за ризики при здачі, чи депо.....
Без варіантів?
п. с.
... і чому кредит-іпотека - не вигідно? - розумію, що скажете, що нерухомість дешевіє і все таке... - але ж гривня(а кредит саме в ній потрібно брати!) ще БІЛЬШЕ знецінюється!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 23 чер, 2018 07:53
Долярчик а ты сам уже взял такой кредит?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:07
Педалька передаёт привет антею - будка кооператива волгоградский на австоянке демонтирована
Теперь там точно до конца 2020 ничего по ДПТ не построят и жителей дома убийцы с Милютенко 23-а никуда не перереселят. Верняк.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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