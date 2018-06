Додано: Суб 23 чер, 2018 08:25







Говорят, что у нас мало денег в стране, поэтому все так плохо.

Первое фото жилого дома на самом краю Киева, одного из самых ужасных в городе, где жильцы изуродовали каждый балкон. В этой архитектурной новелле, очевидно, живут бедные люди, ок.

А на втором фото один из самых дорогих жилых домов Одессы, где наглядно показана перепись людей с мышлением быдла. Жильцы меняют лоджии на свой изысканный вкус, превратив и так убогое здание в винегрет из говна.

Количество денег никак не влияет на вкус и хорошую архитектуру. Вот придет страна в Европу, где выхлопы автомобилей настолько чисты, что могут называться полезными для здоровья, а горожане сидят прямо на газонах и попки их не боятся клещей. Вот станет Украина богаче, а на вид останется такой же отсталой и варварской.

Отличным решением у многих новостроек стала продажа квартиры, но не фасада. Жилец покупает лишь площадь, а фасад дома не является его собственностью, менять запрещено. Но таких зданий лишь сотни пока, а старые дома беззащитны перед народными архитекторами, которые у себя дома уже строят новые макеты из сала.

Если бы штрафовать всех, кто самовольно гадит на фасад здания, то доходов в бюджет хватило бы, чтоб починить все наши дороги, не поднимая налогов.



Dmitriy Sivak



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.