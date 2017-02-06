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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1416141714181419>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:25

ЗображенняЗображення


Говорят, что у нас мало денег в стране, поэтому все так плохо.
Первое фото жилого дома на самом краю Киева, одного из самых ужасных в городе, где жильцы изуродовали каждый балкон. В этой архитектурной новелле, очевидно, живут бедные люди, ок.
А на втором фото один из самых дорогих жилых домов Одессы, где наглядно показана перепись людей с мышлением быдла. Жильцы меняют лоджии на свой изысканный вкус, превратив и так убогое здание в винегрет из говна.
Количество денег никак не влияет на вкус и хорошую архитектуру. Вот придет страна в Европу, где выхлопы автомобилей настолько чисты, что могут называться полезными для здоровья, а горожане сидят прямо на газонах и попки их не боятся клещей. Вот станет Украина богаче, а на вид останется такой же отсталой и варварской.
Отличным решением у многих новостроек стала продажа квартиры, но не фасада. Жилец покупает лишь площадь, а фасад дома не является его собственностью, менять запрещено. Но таких зданий лишь сотни пока, а старые дома беззащитны перед народными архитекторами, которые у себя дома уже строят новые макеты из сала.
Если бы штрафовать всех, кто самовольно гадит на фасад здания, то доходов в бюджет хватило бы, чтоб починить все наши дороги, не поднимая налогов.

Dmitriy Sivak

зы: привет самизнаетекому)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:31

  ребе Нок написав:Долярчик а ты сам уже взял такой кредит?

Вам важко спілкуватись на "Ви", чи на цій гілці - це "нормуль"?

... такий кредит, Я не взяв, але планую у недалекому майбутньому(через 3-4р.)
...от, навіть, вчора, дивився(бо щось давненько подібне дивився) на ютубі Куасакі, де він теж дуже позитивно "закликає" до кредитів(розумію, що там у них зовсім інша %% ставка, але...) - каже, що він вже нанадцять мільйонів набрав кредиту..... і що це вигідно, бо гроші весь час знецінюються, а ви маєте змогу вже і зараз кредитними коштами користуватись/крутити їх/творити бізнес...... а віддавати поступово....

А ніхто тут не рахував, якщо було в 2013р. взяти на 10р.(чи 20р.) в іпотеку(ГРИВНЕВУ) новобудову і зробити ремонт(чи зразу з ремонтом) і здавати в оренду?
...і зараз гасити тими знеціненими "фантіками" той кредит, або зразу погасити його повністю? :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:07

zahar_
Ем попкорн, тяну сладкую жидкость из колопровода и жду котлован. Интересно, увидим ли мы его к первому июля?)))
Пока только забор вбивают и бульдозеристов не видать.
Смотрим на календарь... ага 23 июня, то есть от начала спора до забора прошло 7 месяцев. Темпы строительства, однако)))
Смотрим, появилась ли Шаломка в прайсах застройщика? Ведь там целых три очереди! Нет, не видать пока. Думаете, будут строить три дома за свои? :shock:
Та да, к новому 21-му году всех заселят)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 23 чер, 2018 10:09, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:08

  kingkongovets написав:
Количество денег никак не влияет на вкус и хорошую архитектуру

Эти вопросы решаются так:
ПЕРЕД покупкой квартиры обязательно выдается договор в котором прописаны правила. Там все, на 6 страницах: от запрета ремонтировать машину под подъездом и заканчивая запретом устанавливать спутниковую антенну и уж тем более стеклить балкон. Не нравятся правила - не покупай. Не подписываешь правила - не оформляется сделка. Все просто - либо ты принимаешь условия и выполняешь их, либо ищи себе то жильё в котором другие правила. Двери входные - одинаковые, тамбуры делать нельзя, оставлять коляски и обувь в общем коридоре - нельзя и т.д. Поэтому порядок и красота.
Обязательно находятся такие, кому правила не писаны. Животворящий штраф творит чудеса.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:25

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Аналітики знову заговорили про швидкий крах будівельного ринку і стали згадувати про бульбашку.

Дивися повний текст Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:35

Долярчик нет смысла заморачиваться с ты вы в интернете, лучше в реальной жизни поднажми.
Насчет кредита так вроде тогда уже не было с условиями без пересчета при сильном обесценивании нацвалюты. Скорее и сейчас таких нет, а вот в начале 90-х еще были и попадались мне двое таких удачливых людей. Одни после гиперка просто свой жигуль продали и половины какраз хватало чтобы полностью закрыть кредит за дом. Второй в 2000-х выплачивал чтото около 100 грн за свою трешку. И то я думаю что у первых точно был не кредит а ссуда от предприятия, возможно и у второго тоже.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:43

А мне наоборот не нравятся не застекленные балконы. Смотришь а там то позаставленно черти чем или всякие труселя на веревке сохнут. Можно было наоборот застройщика обязать изначально стеклить балконы - тогда и вид одинаковый или с некоей эстетической задумкой, и энергоэффективность дома кстати тоже повышается от застекленного балкона.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:59

  antey1969 написав:zahar_
Ем попкорн, тяну сладкую жидкость из колопровода и жду котлован. Интересно, увидим ли мы его к первому июля?)))
Пока только забор вбивают и бульдозеристов не видать.
Смотрим на календарь... ага 23 июня, то есть от начала спора до забора прошло 7 месяцев. Темпы строительства, однако)))
Смотрим, появилась ли Шаломка в прайсах застройщика? Ведь там целых три очереди! Нет, не видать пока. Думаете, будут строить три дома за свои? :shock:
Та да, к новому 21-му году всех заселят)))

antey1969 вы не передёргивайте - по условиями пари к декабрю 2020 должны быть сданы в эксплуатации пилотные 2 секции тэпы которых вам приводил. Пилотные секции спецжитлофонд будет строить за свои и там продажи квартир спецжитлофонд будет строить за свои и в них продажи квартир не предусмотрены.
Тщательнее вам надо с фактажём что вам приводят. Тщательнее
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:06

  antey1969 написав:zahar_
Ем попкорн, тяну сладкую жидкость из колопровода и жду котлован. Интересно, увидим ли мы его к первому июля?)))
Пока только забор вбивают и бульдозеристов не видать.
Смотрим на календарь... ага 23 июня, то есть от начала спора до забора прошло 7 месяцев. Темпы строительства, однако)))
Смотрим, появилась ли Шаломка в прайсах застройщика? Ведь там целых три очереди! Нет, не видать пока. Думаете, будут строить три дома за свои? :shock:
Та да, к новому 21-му году всех заселят)))


Смотрю захар педалит за Виталика во всю. А еще недавно поносил на чем свет стоит.
Чудны твоих дела господи... позволяешь прозреть незрячим:-) а всего то предоставил шанс поменять велеколепную, уютную, прекрасную и раритетную гостинку на битон в бездушном и ненавистном скворечнике.
Востаннє редагувалось Первый в Суб 23 чер, 2018 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... от вам і ОШ і ЯЗ!!! - в Карпатах випав сніг! - нерухомість - вниз?)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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