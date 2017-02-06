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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:20
Оранжевый-хит сезона написав:
есть вероятность что завтра домик рист нарисует
Обвалился.
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dddnipro
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