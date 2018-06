Додано: Суб 23 чер, 2018 11:53

Первый написав:

Смотрю захар педалит за Виталика во всю. А еще недавно поносил на чем свет стоит.

Первый написав:

Смотрю захар педалит за Виталика во всю. А еще недавно поносил на чем свет стоит.

Чудны твоих дела господи... позволяешь прозреть незрячим:-) а всего то предоставил шанс поменять велеколепную, уютную, прекрасную и раритетную гостинку на битон в бездушном и ненавистном скворечнике.



так мало того - наш последовательный и бескомпромиссный борец с шаромыгами, защитник озер-вонючек и прав жителей на придомовую территорию как только речь зашла о его личных шкурных интересах мгновенно переобулся в прыжке, начал топить за застройку обжитого микрорайона, и пофиг ему на мнение местных жителей, протестующих против этого

