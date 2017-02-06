Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:zahar_ Ем попкорн, тяну сладкую жидкость из колопровода и жду котлован. Интересно, увидим ли мы его к первому июля?))) Пока только забор вбивают и бульдозеристов не видать. Смотрим на календарь... ага 23 июня, то есть от начала спора до забора прошло 7 месяцев. Темпы строительства, однако))) Смотрим, появилась ли Шаломка в прайсах застройщика? Ведь там целых три очереди! Нет, не видать пока. Думаете, будут строить три дома за свои? Та да, к новому 21-му году всех заселят)))
antey1969 вы не передёргивайте - по условиями пари к декабрю 2020 должны быть сданы в эксплуатации пилотные 2 секции тэпы которых вам приводил. Пилотные секции спецжитлофонд будет строить за свои и там продажи квартир спецжитлофонд будет строить за свои и в них продажи квартир не предусмотрены. Тщательнее вам надо с фактажём что вам приводят. Тщательнее
Пруф в студию!))) Захар, я не спорил с Вами по поводу того, сдадут ли две пилотные секции под заселение судей и налоговиков. Я утверждал, что переселенцы с Милютенка 23а не получат ордера до начала 21-го года. А это разные вещи))) Вообще то для переселенцев и первой секции бы хватило с головой, но шарик не под первым, не под вторым и даже не под третьим наперстком - он под пальцами разводящего
Первый написав: Смотрю захар педалит за Виталика во всю. А еще недавно поносил на чем свет стоит. Чудны твоих дела господи... позволяешь прозреть незрячим:-) а всего то предоставил шанс поменять велеколепную, уютную, прекрасную и раритетную гостинку на битон в бездушном и ненавистном скворечнике.
так мало того - наш последовательный и бескомпромиссный борец с шаромыгами, защитник озер-вонючек и прав жителей на придомовую территорию как только речь зашла о его личных шкурных интересах мгновенно переобулся в прыжке, начал топить за застройку обжитого микрорайона, и пофиг ему на мнение местных жителей, протестующих против этого
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 23 чер, 2018 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Оранжевый-хит сезона написав:есть вероятность что завтра домик рист нарисует
Обвалился.
Трактор в поле тун дудун У нас уня прогнозозун.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
BIGor написав:Интересно, растишки назовут хоть один фундаментальный фактор который приведет к дорожаю? "А в Милане, Праге, Франкфурте по 10 КилоЕвро!!" не предлагать
На данном этапе такого фактора нет.
Возможно, когда у народа зарплаты приблизятся к европейскому уровню. Не думаю, что недвижимость будет стоить размер годовой зарплаты. Возможно, когда недавно ставшие заробитчанами люди насобирают сумму для покупки недвижимости и решат остаться в Украине) Возможно, когда банки начнут выдавать кредиты не под заоблачные %% Возможно, когда в этой стране станет престижно жить, учиться, работать и рожать детей)
kingkongovets написав: Количество денег никак не влияет на вкус и хорошую архитектуру
Эти вопросы решаются так: ПЕРЕД покупкой квартиры обязательно выдается договор в котором прописаны правила. Там все, на 6 страницах: от запрета ремонтировать машину под подъездом и заканчивая запретом устанавливать спутниковую антенну и уж тем более стеклить балкон. Не нравятся правила - не покупай. Не подписываешь правила - не оформляется сделка. Все просто - либо ты принимаешь условия и выполняешь их, либо ищи себе то жильё в котором другие правила. Двери входные - одинаковые, тамбуры делать нельзя, оставлять коляски и обувь в общем коридоре - нельзя и т.д. Поэтому порядок и красота. Обязательно находятся такие, кому правила не писаны. Животворящий штраф творит чудеса.
Да не решаются так вопросы. Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет. Кличко вон тоже пытался навести порядок в городе с парковкой, но не было полномочий, но сейчас принят закон, который вступит в силу в сентябре. Посмотрим что из этого выйдет. Чтобы вопрос решился государство должно разработать механизм принять и соответствующие законы, чтобы владельцу было оч. дорого и не выгодно портить фасад здания. Но кому нах. это надо, политики на этом бабла не заработают, только разозлят люмпен, который за них голосует. Рулит популизм и подачки. Поэтому Киев в ближайшее время так и останется похожим на Каир.
Гагага. Вы думаете что там так сладко? Один безработный знакомый поехал в поляндию Работать на перспективную работа с хорошими условиями. По факту: работал на заводе где кроссовки плавились из за жары. Платили аж 1000 Ойро за адский труд пока не накрыли их борту с эмигрантами. В итоге, зп за месяц получлил, за второй - нет. Пришлось уехать обратно за свои, ибо если депортируют - дорога в ес будет закрыта на всегда.