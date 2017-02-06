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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:45
Гагага. Вы думаете что там так сладко?
Один безработный знакомый поехал в поляндию Работать на перспективную работа с хорошими условиями. По факту: работал на заводе где кроссовки плавились из за жары. Платили аж 1000 Ойро за адский труд пока не накрыли их борту с эмигрантами. В итоге, зп за месяц получлил, за второй - нет. Пришлось уехать обратно за свои, ибо если депортируют - дорога в ес будет закрыта на всегда.
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X-Fresh
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:54
Vlad442 написав: BIGor написав:
Интересно, растишки назовут хоть один фундаментальный фактор который приведет к дорожаю? "А в Милане, Праге, Франкфурте по 10 КилоЕвро!!" не предлагать
Давайте пойдем от противного, какие ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ факторы привели к мегадешевею 14-15 годов?
Кто сказал что в 14-15 был мегадешевей?
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BIGor
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:07
kingkongovets написав: Первый написав:
Смотрю захар педалит за Виталика во всю. А еще недавно поносил на чем свет стоит.
Чудны твоих дела господи... позволяешь прозреть незрячим:-) а всего то предоставил шанс поменять велеколепную, уютную, прекрасную и раритетную гостинку на битон в бездушном и ненавистном скворечнике.
так мало того - наш последовательный и бескомпромиссный борец с шаромыгами, защитник озер-вонючек и прав жителей на придомовую территорию как только речь зашла о его личных шкурных интересах
мгновенно переобулся в прыжке, начал топить за застройку обжитого микрорайона, и пофиг ему на мнение местных жителей, протестующих против этого
КЦЦ - борцун з шаромигами?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:10
reus написав: Richi написав:
Эти вопросы решаются так:
ПЕРЕД покупкой квартиры обязательно выдается договор в котором прописаны правила. Там все, на 6 страницах: от запрета ремонтировать машину под подъездом и заканчивая запретом устанавливать спутниковую антенну и уж тем более стеклить балкон. Не нравятся правила - не покупай. Не подписываешь правила - не оформляется сделка. Все просто - либо ты принимаешь условия и выполняешь их, либо ищи себе то жильё в котором другие правила. Двери входные - одинаковые, тамбуры делать нельзя, оставлять коляски и обувь в общем коридоре - нельзя и т.д. Поэтому порядок и красота.
Обязательно находятся такие, кому правила не писаны. Животворящий штраф творит чудеса.
Да не решаются так вопросы.
Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.
Кличко вон тоже пытался навести порядок в городе с парковкой, но не было полномочий, но сейчас принят закон, который вступит в силу в сентябре. Посмотрим что из этого выйдет.
Чтобы вопрос решился государство должно разработать механизм принять и соответствующие законы, чтобы владельцу было оч. дорого и не выгодно портить фасад здания. Но кому нах. это надо, политики на этом бабла не заработают, только разозлят люмпен, который за них голосует. Рулит популизм и подачки. Поэтому Киев в ближайшее время так и останется похожим на Каир.
Ерунда, Реус. Достаточно нормальной УК и договора с драконовскими условиями. В особо тяжелых случаях: поставить раком пару жлобов. Ничего этого и близко нет в ФК, плэтому там Каир. А рядом в ЦП ни одного остекленного балкона и ни одного кондера на фасаде. При том что многие квартиры уже перепроданы, некоторые не по одному разу.
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airmax78
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:12
X-Fresh
унылый ты селюк...
тоже мне, нашел курорт для мажоров.
тебе грубо на..бали, респект.
в общем, не трать время, возвращайся в компанию немецких трактористов и казахских мелких чинуш.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:20
airmax78 написав:
Ерунда, Реус. Достаточно нормальной УК и договора с драконовскими условиями. В особо тяжелых случаях: поставить раком пару жлобов. Ничего этого и близко нет в ФК, плэтому там Каир. А рядом в ЦП ни одного остекленного балкона и ни одного кондера на фасаде. При том что многие квартиры уже перепроданы, некоторые не по одному разу.
Нормальная УК конечно важна, но не достаточно.
Поверьте, если в ЦП заселится какой-то жлоб силовик высокого уровня, и захочет ваять, то УК будет нервно курить в сторонке. В НЛ застекленные балконы и вешают конд. на фасаде. Так это бизнес класс. А на панельки и всякий шлак крутая УК не захочет заходить, поэтому рулит только гос. политика в этом вопросе.
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reus
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:22
airmax78 написав:
ни одного кондера на фасаде.
А куда надо его встраивать и прятать?
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l66
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:24
l66 написав: airmax78 написав:
ни одного кондера на фасаде.
А куда надо его встраивать и прятать?
В пределах открытого балкона.
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airmax78
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:26
reus написав: airmax78 написав:
Ерунда, Реус. Достаточно нормальной УК и договора с драконовскими условиями. В особо тяжелых случаях: поставить раком пару жлобов. Ничего этого и близко нет в ФК, плэтому там Каир. А рядом в ЦП ни одного остекленного балкона и ни одного кондера на фасаде. При том что многие квартиры уже перепроданы, некоторые не по одному разу.
Нормальная УК конечно важна, но не достаточно.
Поверьте, если в ЦП заселится какой-то жлоб силовик высокого уровня, и захочет ваять, то УК будет нервно курить в сторонке. В НЛ застекленные балконы и вешают конд. на фасаде. Так это бизнес класс. А на панельки и всякий шлак крутая УК не захочет заходить, поэтому рулит только гос. политика в этом вопросе.
Вы думаете в ЦП нет ни одного высокопоставленного жлоба?! Если есть УК и есть жильцы, которым не пох, то обломать можно любого высокопоставленного жлоба. Любого.
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airmax78
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:28
airmax78 написав: l66 написав: airmax78 написав:
ни одного кондера на фасаде.
А куда надо его встраивать и прятать?
В пределах открытого балкона.
А если остекленная лоджия или вообще нет балкона?
То куда?
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l66
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