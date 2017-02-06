reus написав:

Richi написав: Эти вопросы решаются так:

ПЕРЕД покупкой квартиры обязательно выдается договор в котором прописаны правила. Там все, на 6 страницах: от запрета ремонтировать машину под подъездом и заканчивая запретом устанавливать спутниковую антенну и уж тем более стеклить балкон. Не нравятся правила - не покупай. Не подписываешь правила - не оформляется сделка. Все просто - либо ты принимаешь условия и выполняешь их, либо ищи себе то жильё в котором другие правила. Двери входные - одинаковые, тамбуры делать нельзя, оставлять коляски и обувь в общем коридоре - нельзя и т.д. Поэтому порядок и красота.

Обязательно находятся такие, кому правила не писаны. Животворящий штраф творит чудеса. Эти вопросы решаются так:ПЕРЕД покупкой квартиры обязательно выдается договор в котором прописаны правила. Там все, на 6 страницах: от запрета ремонтировать машину под подъездом и заканчивая запретом устанавливать спутниковую антенну и уж тем более стеклить балкон. Не нравятся правила - не покупай. Не подписываешь правила - не оформляется сделка. Все просто - либо ты принимаешь условия и выполняешь их, либо ищи себе то жильё в котором другие правила. Двери входные - одинаковые, тамбуры делать нельзя, оставлять коляски и обувь в общем коридоре - нельзя и т.д. Поэтому порядок и красота.Обязательно находятся такие, кому правила не писаны. Животворящий штраф творит чудеса.

Да не решаются так вопросы.Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.Кличко вон тоже пытался навести порядок в городе с парковкой, но не было полномочий, но сейчас принят закон, который вступит в силу в сентябре. Посмотрим что из этого выйдет.Чтобы вопрос решился государство должно разработать механизм принять и соответствующие законы, чтобы владельцу было оч. дорого и не выгодно портить фасад здания. Но кому нах. это надо, политики на этом бабла не заработают, только разозлят люмпен, который за них голосует. Рулит популизм и подачки. Поэтому Киев в ближайшее время так и останется похожим на Каир.