Херячить на фасад, бить весь крамогранит и трубу по фасаду пустить.
ИБО НАДА!!!!.
Зи. Подивіться на парк авеню. Теж ви.обувались. проте вже 6 років живуть і не повмирали.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:31
Херячить на фасад, бить весь крамогранит и трубу по фасаду пустить.
ИБО НАДА!!!!.
Зи. Подивіться на парк авеню. Теж ви.обувались. проте вже 6 років живуть і не повмирали.
Всім процвітання!
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:33
а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:39
Если лоджия остеклена Застройщиком или вообще нет балкона, то на фасад Застройщик вешает корзину под кондер. В ЦП и ФК у всех есть неостекленные балконы.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На самом деле у нас люди неплохие. Да, много жлобов. Но сумма штрафа в эквиваленте 20-50К баксов заставляет меняться даже самого конченного жлоба. Запускает изменения на уровне ДНК.
Начнут штрафовать за парковку на тротуарах, поставят камеры и начнут эвакуировать машины и вы просто офигеете от того, насколько цивилизованными могут быть украинские водители.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:49
Да это все уже работает в нормальных домах. Новый собственник обязан подписать договор на обслуживание с УК и в нем все прописано. Остается только контролировать исполнение.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:53
Труба по фасаду - это то, что приводит меня в бешенство. Это когда у6людочный жилец или еще более у6людочный установщик, считают что зачем штробить стену внутри квартиры, если можно трубу пустить по фасаду. Ну и хер с ним, что на фасаде появляется метровая+ сопля, я ж ее из квартиры не вижу - значит пох.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:55
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:02
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:03
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