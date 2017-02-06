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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1419142014211422>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:39

  l66 написав:
  airmax78 написав:
  l66 написав:А куда надо его встраивать и прятать?

В пределах открытого балкона.

А если остекленная лоджия или вообще нет балкона?
То куда?

Если лоджия остеклена Застройщиком или вообще нет балкона, то на фасад Застройщик вешает корзину под кондер. В ЦП и ФК у всех есть неостекленные балконы.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На самом деле у нас люди неплохие. Да, много жлобов. Но сумма штрафа в эквиваленте 20-50К баксов заставляет меняться даже самого конченного жлоба. Запускает изменения на уровне ДНК.
Начнут штрафовать за парковку на тротуарах, поставят камеры и начнут эвакуировать машины и вы просто офигеете от того, насколько цивилизованными могут быть украинские водители.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:49

  trololo написав:
  reus написав:Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.


а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.

Да это все уже работает в нормальных домах. Новый собственник обязан подписать договор на обслуживание с УК и в нем все прописано. Остается только контролировать исполнение.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:53

  Первый написав:Херячить на фасад, бить весь крамогранит и трубу по фасаду пустить.

ИБО НАДА!!!!.


Зи. Подивіться на парк авеню. Теж ви.обувались. проте вже 6 років живуть і не повмирали.

Труба по фасаду - это то, что приводит меня в бешенство. Это когда у6людочный жилец или еще более у6людочный установщик, считают что зачем штробить стену внутри квартиры, если можно трубу пустить по фасаду. Ну и хер с ним, что на фасаде появляется метровая+ сопля, я ж ее из квартиры не вижу - значит пох.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:55

  l66 написав:А если остекленная лоджия или вообще нет балкона?
То куда?

На крышу. Нашим людям не понять
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:02

  Gastarbaiter написав:
  l66 написав:А если остекленная лоджия или вообще нет балкона?
То куда?

На крышу. Нашим людям не понять

На крышу есть техническая возможность только у последнего этажа. Остальным негде трубы будет провести.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:04

  airmax78 написав:На самом деле у нас люди неплохие. Да, много жлобов. Но сумма штрафа в эквиваленте 20-50К баксов заставляет меняться даже самого конченного жлоба. Запускает изменения на уровне ДНК.
Начнут штрафовать за парковку на тротуарах, поставят камеры и начнут эвакуировать машины и вы просто офигеете от того, насколько цивилизованными могут быть украинские водители.

Макс, это будет вроде как с сентября
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:04

  Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!

Долярчик, те кто вывешивает труселя на балконе на всеобщее обозрение - хоть остекленном, хоть неостекленном - не имеют права называться людьми. Таких в моем идеальном мире пускают на органы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:06

В нормальных квартирах ставят сушилку - аж 500 баксов
X-Fresh
 
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