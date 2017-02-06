|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:39
l66 написав: airmax78 написав: l66 написав:
А куда надо его встраивать и прятать?
В пределах открытого балкона.
А если остекленная лоджия или вообще нет балкона?
То куда?
Если лоджия остеклена Застройщиком или вообще нет балкона, то на фасад Застройщик вешает корзину под кондер. В ЦП и ФК у всех есть неостекленные балконы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24809
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:47
На самом деле у нас люди неплохие. Да, много жлобов. Но сумма штрафа в эквиваленте 20-50К баксов заставляет меняться даже самого конченного жлоба. Запускает изменения на уровне ДНК.
Начнут штрафовать за парковку на тротуарах, поставят камеры и начнут эвакуировать машины и вы просто офигеете от того, насколько цивилизованными могут быть украинские водители.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24809
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:49
trololo написав: reus написав:
Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.
а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.
Да это все уже работает в нормальных домах. Новый собственник обязан подписать договор на обслуживание с УК и в нем все прописано. Остается только контролировать исполнение.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24809
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:53
Первый написав:
Херячить на фасад, бить весь крамогранит и трубу по фасаду пустить.
ИБО НАДА!!!!.
Зи. Подивіться на парк авеню. Теж ви.обувались. проте вже 6 років живуть і не повмирали.
Труба по фасаду - это то, что приводит меня в бешенство. Это когда у6людочный жилец или еще более у6людочный установщик, считают что зачем штробить стену внутри квартиры, если можно трубу пустить по фасаду. Ну и хер с ним, что на фасаде появляется метровая+ сопля, я ж ее из квартиры не вижу - значит пох.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24809
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:55
l66 написав:
А если остекленная лоджия или вообще нет балкона?
То куда?
На крышу. Нашим людям не понять
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:01
....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4201
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:02
Gastarbaiter написав: l66 написав:
А если остекленная лоджия или вообще нет балкона?
То куда?
На крышу. Нашим людям не понять
На крышу есть техническая возможность только у последнего этажа. Остальным негде трубы будет провести.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24809
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:04
airmax78 написав:
На самом деле у нас люди неплохие. Да, много жлобов. Но сумма штрафа в эквиваленте 20-50К баксов заставляет меняться даже самого конченного жлоба. Запускает изменения на уровне ДНК.
Начнут штрафовать за парковку на тротуарах, поставят камеры и начнут эвакуировать машины и вы просто офигеете от того, насколько цивилизованными могут быть украинские водители.
Макс, это будет вроде как с сентября
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:04
Долярчик написав:
....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!
Долярчик, те кто вывешивает труселя на балконе на всеобщее обозрение - хоть остекленном, хоть неостекленном - не имеют права называться людьми. Таких в моем идеальном мире пускают на органы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24809
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:06
В нормальных квартирах ставят сушилку - аж 500 баксов
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|