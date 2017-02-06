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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1419142014211422

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:08

  Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!

Можно и вне балкона)

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l66
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:08

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!

Долярчик, те кто вывешивает труселя на балконе на всеобщее обозрение - хоть остекленном, хоть неостекленном - не имеют права называться людьми. Таких в моем идеальном мире пускают на органы.

Предместья Парижа резко засобирались обратно в Африку, пока на органы не пустили)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:12

  dddnipro написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:есть вероятность что завтра домик рист нарисует

Обвалился.

что именно обвалилось у вас?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:36

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:
  antey1969 написав:zahar_
Ем попкорн, тяну сладкую жидкость из колопровода и жду котлован. Интересно, увидим ли мы его к первому июля?)))
Пока только забор вбивают и бульдозеристов не видать.
Смотрим на календарь... ага 23 июня, то есть от начала спора до забора прошло 7 месяцев. Темпы строительства, однако)))
Смотрим, появилась ли Шаломка в прайсах застройщика? Ведь там целых три очереди! Нет, не видать пока. Думаете, будут строить три дома за свои? :shock:
Та да, к новому 21-му году всех заселят)))

antey1969 вы не передёргивайте - по условиями пари к декабрю 2020 должны быть сданы в эксплуатации пилотные 2 секции тэпы которых вам приводил. Пилотные секции спецжитлофонд будет строить за свои и там продажи квартир спецжитлофонд будет строить за свои и в них продажи квартир не предусмотрены.
Тщательнее вам надо с фактажём что вам приводят. Тщательнее

Пруф в студию!)))
Захар, я не спорил с Вами по поводу того, сдадут ли две пилотные секции под заселение судей и налоговиков. Я утверждал, что переселенцы с Милютенка 23а не получат ордера до начала 21-го года. А это разные вещи)))

Антей я изначально привёл скан на ТЭПы 2 пилотных секций viewtopic.php?p=4239142#p4239142
Зображення
И самого начала обсуждения говорил что пилотные секции будут переселены жильцы с Милютенко 23-А. В первой секции 42 квартиры во второй 68.
Никакие судьи и налоговики туда заселятся не будут -это ваши фантазии.
Судебные тяжбы затормозили месяцев на девять реальную реализация проекта. Трохы спутали карты педальки который под выборы мера хотел хотел вручить переселенцам с Милютенко 23-а ключи от квартир в новостройке в первом пусковом комплексе.
В связи с задержкой строительства ориентировачный ввод в эксплуатацию первого пускогово комплекса декабрь 2019.
До декабря 2020 вполне могуть дать ключи от квартир в первом пусковом комплексе переселенцам с Милютенко 23-а
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:49

  l66 написав:
  airmax78 написав:
  l66 написав:А куда надо его встраивать и прятать?

В пределах открытого балкона.

А если остекленная лоджия или вообще нет балкона?
То куда?

Вообще никуда значит, правда, если это новострой, то это существенная недоработка застройщика.
К примеру, даже Аракада в Патриотике в монолите возле той же Дубравицы уже делает специальные корзины под кондеры.
А если это историческое здание - это норм практика в мире. В той же Венеции например не то что кондер, вы оконную раму поменять не имеете права.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:52

  Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!

За трусєля також штраф.
Faceless
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