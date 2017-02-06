Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота! ...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!
Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота! ...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!
Долярчик, те кто вывешивает труселя на балконе на всеобщее обозрение - хоть остекленном, хоть неостекленном - не имеют права называться людьми. Таких в моем идеальном мире пускают на органы.
Предместья Парижа резко засобирались обратно в Африку, пока на органы не пустили)))
antey1969 написав:zahar_ Ем попкорн, тяну сладкую жидкость из колопровода и жду котлован. Интересно, увидим ли мы его к первому июля?))) Пока только забор вбивают и бульдозеристов не видать. Смотрим на календарь... ага 23 июня, то есть от начала спора до забора прошло 7 месяцев. Темпы строительства, однако))) Смотрим, появилась ли Шаломка в прайсах застройщика? Ведь там целых три очереди! Нет, не видать пока. Думаете, будут строить три дома за свои? Та да, к новому 21-му году всех заселят)))
antey1969 вы не передёргивайте - по условиями пари к декабрю 2020 должны быть сданы в эксплуатации пилотные 2 секции тэпы которых вам приводил. Пилотные секции спецжитлофонд будет строить за свои и там продажи квартир спецжитлофонд будет строить за свои и в них продажи квартир не предусмотрены. Тщательнее вам надо с фактажём что вам приводят. Тщательнее
Пруф в студию!))) Захар, я не спорил с Вами по поводу того, сдадут ли две пилотные секции под заселение судей и налоговиков. Я утверждал, что переселенцы с Милютенка 23а не получат ордера до начала 21-го года. А это разные вещи)))
Антей я изначально привёл скан на ТЭПы 2 пилотных секций viewtopic.php?p=4239142#p4239142 И самого начала обсуждения говорил что пилотные секции будут переселены жильцы с Милютенко 23-А. В первой секции 42 квартиры во второй 68. Никакие судьи и налоговики туда заселятся не будут -это ваши фантазии. Судебные тяжбы затормозили месяцев на девять реальную реализация проекта. Трохы спутали карты педальки который под выборы мера хотел хотел вручить переселенцам с Милютенко 23-а ключи от квартир в новостройке в первом пусковом комплексе. В связи с задержкой строительства ориентировачный ввод в эксплуатацию первого пускогово комплекса декабрь 2019. До декабря 2020 вполне могуть дать ключи от квартир в первом пусковом комплексе переселенцам с Милютенко 23-а
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
А если остекленная лоджия или вообще нет балкона? То куда?
Вообще никуда значит, правда, если это новострой, то это существенная недоработка застройщика. К примеру, даже Аракада в Патриотике в монолите возле той же Дубравицы уже делает специальные корзины под кондеры. А если это историческое здание - это норм практика в мире. В той же Венеции например не то что кондер, вы оконную раму поменять не имеете права.
Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота! ...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!