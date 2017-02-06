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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14201421142214231424>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:08

  Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!

Можно и вне балкона)

Зображення
l66
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:08

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!

Долярчик, те кто вывешивает труселя на балконе на всеобщее обозрение - хоть остекленном, хоть неостекленном - не имеют права называться людьми. Таких в моем идеальном мире пускают на органы.

Предместья Парижа резко засобирались обратно в Африку, пока на органы не пустили)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:12

  dddnipro написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:есть вероятность что завтра домик рист нарисует

Обвалился.

что именно обвалилось у вас?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:36

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:
  antey1969 написав:zahar_
Ем попкорн, тяну сладкую жидкость из колопровода и жду котлован. Интересно, увидим ли мы его к первому июля?)))
Пока только забор вбивают и бульдозеристов не видать.
Смотрим на календарь... ага 23 июня, то есть от начала спора до забора прошло 7 месяцев. Темпы строительства, однако)))
Смотрим, появилась ли Шаломка в прайсах застройщика? Ведь там целых три очереди! Нет, не видать пока. Думаете, будут строить три дома за свои? :shock:
Та да, к новому 21-му году всех заселят)))

antey1969 вы не передёргивайте - по условиями пари к декабрю 2020 должны быть сданы в эксплуатации пилотные 2 секции тэпы которых вам приводил. Пилотные секции спецжитлофонд будет строить за свои и там продажи квартир спецжитлофонд будет строить за свои и в них продажи квартир не предусмотрены.
Тщательнее вам надо с фактажём что вам приводят. Тщательнее

Пруф в студию!)))
Захар, я не спорил с Вами по поводу того, сдадут ли две пилотные секции под заселение судей и налоговиков. Я утверждал, что переселенцы с Милютенка 23а не получат ордера до начала 21-го года. А это разные вещи)))

Антей я изначально привёл скан на ТЭПы 2 пилотных секций viewtopic.php?p=4239142#p4239142
Зображення
И самого начала обсуждения говорил что пилотные секции будут переселены жильцы с Милютенко 23-А. В первой секции 42 квартиры во второй 68.
Никакие судьи и налоговики туда заселятся не будут -это ваши фантазии.
Судебные тяжбы затормозили месяцев на девять реальную реализация проекта. Трохы спутали карты педальки который под выборы мера хотел хотел вручить переселенцам с Милютенко 23-а ключи от квартир в новостройке в первом пусковом комплексе.
В связи с задержкой строительства ориентировачный ввод в эксплуатацию первого пускогово комплекса декабрь 2019.
До декабря 2020 вполне могуть дать ключи от квартир в первом пусковом комплексе переселенцам с Милютенко 23-а
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:49

  l66 написав:
  airmax78 написав:
  l66 написав:А куда надо его встраивать и прятать?

В пределах открытого балкона.

А если остекленная лоджия или вообще нет балкона?
То куда?

Вообще никуда значит, правда, если это новострой, то это существенная недоработка застройщика.
К примеру, даже Аракада в Патриотике в монолите возле той же Дубравицы уже делает специальные корзины под кондеры.
А если это историческое здание - это норм практика в мире. В той же Венеции например не то что кондер, вы оконную раму поменять не имеете права.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:52

  Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!

За трусєля також штраф.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я не понимаю, какие могут быть сомнения в покупке сейчас квартиры.

Таких низких цен, как в эти несколько лет - не было уже лет 12 в Киеве.

Только долар уже не тот, что в 2005 году.
туземун
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:08

  туземун написав:я не понимаю, какие могут быть сомнения в покупке сейчас квартиры.

Таких низких цен, как в эти несколько лет - не было уже лет 12 в Киеве.

Только долар уже не тот, что в 2005 году.

Самые низкие цены были в декабре 2016, когда 1к новостроя на Обуховской 135 можно было взять за 16куе.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:35

  Guineapig написав:
  туземун написав:я не понимаю, какие могут быть сомнения в покупке сейчас квартиры.

Таких низких цен, как в эти несколько лет - не было уже лет 12 в Киеве.

Только долар уже не тот, что в 2005 году.

Самые низкие цены были в декабре 2016, когда 1к новостроя на Обуховской 135 можно было взять за 16куе.

1к говностроя можно было взять. Квартира-кишка студия 26 м2.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:44

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:....пілять з вашими відкритими балконами! - що, дуже гарно, коли висять на відкритому балконі на шнурках ліфони, шкарпетони, труселя???! - ппц красота!
...ох, якось вам нафоткаю ту красоту!!! - і тоді порівняєте, що краще! - чи трусіля на шнурку гойдаючись, чи засклений балкон!

Долярчик, те кто вывешивает труселя на балконе на всеобщее обозрение - хоть остекленном, хоть неостекленном - не имеют права называться людьми. Таких в моем идеальном мире пускают на органы.



Ось наприклад Варшава. Жодного заскленого балкону, жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру літом). Зображення

Хоча.... У них просто бабла не має на це.... іншого пояснення я знайти не можу.
Всім процвітання!
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