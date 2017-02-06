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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1421142214231424>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ппц у людей проблемы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:51

  Vlad442 написав:ппц у людей проблемы.


Шо, опять что то с еврикой?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:54

  Первый написав:Ось наприклад Варшава. Жодного заскленого балкону, жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру літом). Зображення

Хоча.... У них просто бабла не має на це.... іншого пояснення я знайти не можу.


у всего есть своя цена
как думаете, нынешние поляки способны на майдан?
польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет
терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:58

  Первый написав:жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру

Мазохисты)

Вы тоже страдаете в жару без кондиционера во имя красоты фасада?
l66
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всегда есть люди, которые не понимают, что тут плохого. Всегда есть те, кому пофиг.
"Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать." (с)
Обсуждаемая проблема это часть более общего вопроса. Способность людей к самооргранизации. Если они не могут самоорганизоваться, установить жесткие правила и назначить пастухов, которые будут за ними следить, наступает анархия, что мы и наблюдаем уже 25 лет. В этом контексте, что миллионная премия за не полученные деньги, начисленная задним числом чиновниками Нафтогаза, что человек, не убравший за своей собакой в пакетик, что некрасивый фасад, это вещи одного порядка.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:07

  l66 написав:
  Первый написав:жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру

Мазохисты)

Вы тоже страдаете в жару без кондиционера во имя красоты фасада?

там трошки інакший клімат,
кондиціонер літом тре раз на 10 років.
Зими теж набагато помірніші.
Учотка Первий би порівняв Київ із Барселоною ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:07

  l66 написав:
  Первый написав:жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру

Мазохисты)

Вы тоже страдаете в жару без кондиционера во имя красоты фасада?

У них есть выбор: либо страдать от жары, либо... заплатить штраф, вернуть все как было за свой счет, и продолжать страдать от жары. Очень надеюсь, что скоро и у нас появится такая свобода выбора.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:09

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Ось наприклад Варшава. Жодного заскленого балкону, жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру літом). Зображення

Хоча.... У них просто бабла не має на це.... іншого пояснення я знайти не можу.


у всего есть своя цена
как думаете, нынешние поляки способны на майдан?
польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет
терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие

Так.
І в них була політсила "Солідарність", в нас Садопоміч :( :(
А ще там була і зараз но новому продовжують тему люстрації бувших
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 чер, 2018 18:11, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:
  Vlad442 написав:ппц у людей проблемы.


Шо, опять что то с еврикой?

При чем тут Эврика?
Почитал последние две страницы "эстетов" и возник вопрос в адекватности оных. Или люди не видят в чем проблема и почему она неискоренима вот так сразу, или просто поговорить.
  kingkongovets написав:у всего есть своя цена
как думаете, нынешние поляки способны на майдан?
польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет
терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие

При этом в Европе постоянно происходят демонстрации и их разгоны, забастовки. Люди не в стойле, у них активная гражданская позиция. Они протестуют против законов, которые их ущемляют. Наши протестуют против конкретных феодалов, которые их топчут, как кур, против беззакония. Бунт рабов бессмыслен и беспощаден. И, к сожалению, победив они не знают, что делать дальше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:14

  Vlad442 написав:
  Первый написав:
  Vlad442 написав:ппц у людей проблемы.


Шо, опять что то с еврикой?

При чем тут Эврика?
Почитал последние две страницы "эстетов" и возник вопрос в адекватности оных. Или люди не видят в чем проблема и почему она неискоренима вот так сразу, или просто поговорить.
  kingkongovets написав:у всего есть своя цена
как думаете, нынешние поляки способны на майдан?
польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет
терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие

При этом в Европе постоянно происходят демонстрации и их разгоны, забастовки. Люди не в стойле, у них активная гражданская позиция. Они протестуют против законов, которые их ущемляют. Наши протестуют против конкретных феодалов, которые их топчут, как кур, против беззакония. Бунт рабов бессмыслен и беспощаден. И, к сожалению, победив они не знают, что делать дальше.

+1
Влад і Трибека на рахунок політики діло кажуть
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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