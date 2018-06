Додано: Суб 23 чер, 2018 17:54

Первый написав: Ось наприклад Варшава. Жодного заскленого балкону, жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру літом).



у всего есть своя цена

как думаете, нынешние поляки способны на майдан?

польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет

