Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Ось наприклад Варшава. Жодного заскленого балкону, жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру літом).
Хоча.... У них просто бабла не має на це.... іншого пояснення я знайти не можу.
у всего есть своя цена как думаете, нынешние поляки способны на майдан? польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Всегда есть люди, которые не понимают, что тут плохого. Всегда есть те, кому пофиг. "Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать." (с) Обсуждаемая проблема это часть более общего вопроса. Способность людей к самооргранизации. Если они не могут самоорганизоваться, установить жесткие правила и назначить пастухов, которые будут за ними следить, наступает анархия, что мы и наблюдаем уже 25 лет. В этом контексте, что миллионная премия за не полученные деньги, начисленная задним числом чиновниками Нафтогаза, что человек, не убравший за своей собакой в пакетик, что некрасивый фасад, это вещи одного порядка.
Первый написав:жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру
Мазохисты)
Вы тоже страдаете в жару без кондиционера во имя красоты фасада?
там трошки інакший клімат, кондиціонер літом тре раз на 10 років. Зими теж набагато помірніші. Учотка Первий би порівняв Київ із Барселоною ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:Ось наприклад Варшава. Жодного заскленого балкону, жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру літом).
Хоча.... У них просто бабла не має на це.... іншого пояснення я знайти не можу.
у всего есть своя цена как думаете, нынешние поляки способны на майдан? польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие
Так. І в них була політсила "Солідарність", в нас Садопоміч А ще там була і зараз но новому продовжують тему люстрації бувших
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 чер, 2018 18:11, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
При чем тут Эврика? Почитал последние две страницы "эстетов" и возник вопрос в адекватности оных. Или люди не видят в чем проблема и почему она неискоренима вот так сразу, или просто поговорить.
kingkongovets написав:у всего есть своя цена как думаете, нынешние поляки способны на майдан? польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие
При этом в Европе постоянно происходят демонстрации и их разгоны, забастовки. Люди не в стойле, у них активная гражданская позиция. Они протестуют против законов, которые их ущемляют. Наши протестуют против конкретных феодалов, которые их топчут, как кур, против беззакония. Бунт рабов бессмыслен и беспощаден. И, к сожалению, победив они не знают, что делать дальше.
При чем тут Эврика? Почитал последние две страницы "эстетов" и возник вопрос в адекватности оных. Или люди не видят в чем проблема и почему она неискоренима вот так сразу, или просто поговорить.
kingkongovets написав:у всего есть своя цена как думаете, нынешние поляки способны на майдан? польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие
При этом в Европе постоянно происходят демонстрации и их разгоны, забастовки. Люди не в стойле, у них активная гражданская позиция. Они протестуют против законов, которые их ущемляют. Наши протестуют против конкретных феодалов, которые их топчут, как кур, против беззакония. Бунт рабов бессмыслен и беспощаден. И, к сожалению, победив они не знают, что делать дальше.
+1 Влад і Трибека на рахунок політики діло кажуть
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.