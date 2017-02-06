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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1421142214231424

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:20

Vlad442 Да нет проблемы, Влад. Если есть нормальная УК, которая для собственников квартир в многоквартирном доме заменяет законодательную и исполнительную власть - нет проблем. Проблемы возникают только тогда, когда дома отдаются нашим людям на откуп. Как со всей советской вторичкой и экономом. А корень проблемы в том, что являясь, зачастую, тупым необразованным 6ыдлом, наши люди к тому же еще не чтут законы. Поэтому наших людей так сложно организовать для защиты своих интересов против или в поддержку конкретных законопроектов. Только за 200 грн. И так легко организовать против конкретно каких-то личностей.
У нас нет общественного договора: что все решается именно так, как прописано в законе, и никак иначе. Поэтому у людей нет понимания важности принятия тех или иных законов. Поэтому их никто не читает и никто за них особо не борется.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 чер, 2018 18:22, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:20

  Vlad442 написав:При чем тут Эврика?
Почитал последние две страницы "эстетов" и возник вопрос в адекватности оных. Или люди не видят в чем проблема и почему она неискоренима вот так сразу, или просто поговорить.

Поднимите мне неадеквату, в суботний вечер, веки.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:00

  flyman написав:
  l66 написав:
  Первый написав:жодного кондиціонера на фасаді. Мабуть вже вимерли (хто не вимерз без заскленого балкону зимою той згорів через відсутність кондиціонеру

Мазохисты)

Вы тоже страдаете в жару без кондиционера во имя красоты фасада?

там трошки інакший клімат,
кондиціонер літом тре раз на 10 років.
Зими теж набагато помірніші.
Учотка Первий би порівняв Київ із Барселоною ...


Ага. В варшаві був тільки Ти.:-)

Я чув що там в готелях (нажаль про напівпідвали відгуків не знаю) є кондиціонери. Брешуть мабуть.
А на відкритий балкон мабуть сніг і дощ не залітають. ...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Первый написав:
  Vlad442 написав:ппц у людей проблемы.


Шо, опять что то с еврикой?

При чем тут Эврика?
Почитал последние две страницы "эстетов" и возник вопрос в адекватности оных. Или люди не видят в чем проблема и почему она неискоренима вот так сразу, или просто поговорить.
  kingkongovets написав:у всего есть своя цена
как думаете, нынешние поляки способны на майдан?
польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет
терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие

При этом в Европе постоянно происходят демонстрации и их разгоны, забастовки. Люди не в стойле, у них активная гражданская позиция. Они протестуют против законов, которые их ущемляют. Наши протестуют против конкретных феодалов, которые их топчут, как кур, против беззакония. Бунт рабов бессмыслен и беспощаден. И, к сожалению, победив они не знают, что делать дальше.


влад, вы наверное неплохой бухгалтер и хорошо ориентируетесь в мире чисел и сухих вычислений, вы человек-калькулятор, но не надо пытаться умничать в тех областях, которые вы игнорировали в школе
выглядите откровенным дурачком
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:37

  X-Fresh написав:В нормальных квартирах ставят сушилку - аж 500 баксов

а в ненормальных (нищебродских) ставят сушилку, аж 500грн
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:11

zahar_
Поднимаю очередной бокал свеклоколы - за верующих в обещания политиков не чокаясь :roll:
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