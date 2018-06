Додано: Суб 23 чер, 2018 19:18

При чем тут Эврика?

Почитал последние две страницы "эстетов" и возник вопрос в адекватности оных. Или люди не видят в чем проблема и почему она неискоренима вот так сразу, или просто поговорить.

kingkongovets написав: у всего есть своя цена

как думаете, нынешние поляки способны на майдан?

польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет

При этом в Европе постоянно происходят демонстрации и их разгоны, забастовки. Люди не в стойле, у них активная гражданская позиция. Они протестуют против законов, которые их ущемляют. Наши протестуют против конкретных феодалов, которые их топчут, как кур, против беззакония. Бунт рабов бессмыслен и беспощаден. И, к сожалению, победив они не знают, что делать дальше.



влад, вы наверное неплохой бухгалтер и хорошо ориентируетесь в мире чисел и сухих вычислений, вы человек-калькулятор, но не надо пытаться умничать в тех областях, которые вы игнорировали в школе

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.