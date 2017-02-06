Додано: Суб 23 чер, 2018 18:20

Vlad442 Да нет проблемы, Влад. Если есть нормальная УК, которая для собственников квартир в многоквартирном доме заменяет законодательную и исполнительную власть - нет проблем. Проблемы возникают только тогда, когда дома отдаются нашим людям на откуп. Как со всей советской вторичкой и экономом. А корень проблемы в том, что являясь, зачастую, тупым необразованным 6ыдлом, наши люди к тому же еще не чтут законы. Поэтому наших людей так сложно организовать для защиты своих интересов против или в поддержку конкретных законопроектов. Только за 200 грн. И так легко организовать против конкретно каких-то личностей.

У нас нет общественного договора: что все решается именно так, как прописано в законе, и никак иначе. Поэтому у людей нет понимания важности принятия тех или иных законов. Поэтому их никто не читает и никто за них особо не борется.