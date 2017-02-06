Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 Да нет проблемы, Влад. Если есть нормальная УК, которая для собственников квартир в многоквартирном доме заменяет законодательную и исполнительную власть - нет проблем. Проблемы возникают только тогда, когда дома отдаются нашим людям на откуп. Как со всей советской вторичкой и экономом. А корень проблемы в том, что являясь, зачастую, тупым необразованным 6ыдлом, наши люди к тому же еще не чтут законы. Поэтому наших людей так сложно организовать для защиты своих интересов против или в поддержку конкретных законопроектов. Только за 200 грн. И так легко организовать против конкретно каких-то личностей. У нас нет общественного договора: что все решается именно так, как прописано в законе, и никак иначе. Поэтому у людей нет понимания важности принятия тех или иных законов. Поэтому их никто не читает и никто за них особо не борется.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 чер, 2018 18:22, всього редагувалось 3 разів.
Vlad442 написав:При чем тут Эврика? Почитал последние две страницы "эстетов" и возник вопрос в адекватности оных. Или люди не видят в чем проблема и почему она неискоренима вот так сразу, или просто поговорить.
При чем тут Эврика? Почитал последние две страницы "эстетов" и возник вопрос в адекватности оных. Или люди не видят в чем проблема и почему она неискоренима вот так сразу, или просто поговорить.
kingkongovets написав:у всего есть своя цена как думаете, нынешние поляки способны на майдан? польский народ давно уже в стойле, странно ожидать такого же от украинцев, устроивших две революции с периодом в 10 лет терпение и спокойствие, джентльмены, терпение и спокойствие
При этом в Европе постоянно происходят демонстрации и их разгоны, забастовки. Люди не в стойле, у них активная гражданская позиция. Они протестуют против законов, которые их ущемляют. Наши протестуют против конкретных феодалов, которые их топчут, как кур, против беззакония. Бунт рабов бессмыслен и беспощаден. И, к сожалению, победив они не знают, что делать дальше.
влад, вы наверное неплохой бухгалтер и хорошо ориентируетесь в мире чисел и сухих вычислений, вы человек-калькулятор, но не надо пытаться умничать в тех областях, которые вы игнорировали в школе выглядите откровенным дурачком
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
reus написав:Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.
а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.
airmax78 написав:На самом деле у нас люди неплохие. Да, много жлобов. Но сумма штрафа в эквиваленте 20-50К баксов заставляет меняться даже самого конченного жлоба. Запускает изменения на уровне ДНК. Начнут штрафовать за парковку на тротуарах, поставят камеры и начнут эвакуировать машины и вы просто офигеете от того, насколько цивилизованными могут быть украинские водители.
Для этого необходимо принятие соответствующих законов.
airmax78 написав:Да это все уже работает в нормальных домах. Новый собственник обязан подписать договор на обслуживание с УК и в нем все прописано. Остается только контролировать исполнение.
Новый собственник не обязан подписывать договор с УК. А вот оплачивать счета за услуги обязан даже без договора. Может ваять то, что хочет и по действующему законодательству заплатит штраф "пять с половиной копеек" Вы тоже далеки от юриспруденции.