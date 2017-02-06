Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:На самом деле у нас люди неплохие. Да, много жлобов. Но сумма штрафа в эквиваленте 20-50К баксов заставляет меняться даже самого конченного жлоба. Запускает изменения на уровне ДНК. Начнут штрафовать за парковку на тротуарах, поставят камеры и начнут эвакуировать машины и вы просто офигеете от того, насколько цивилизованными могут быть украинские водители.
Для этого необходимо принятие соответствующих законов.
Реус, ну вот почему в Тетрисе, ЦП, Скайлайне, ПечерСкае, Кристалл Парке, Оболонь Резиденсиз и даже в Парк Авеню, жильцам не нужно принятие соответствующих законов? Им повезло? Все высокопоставленные жлобы сконцентрировались в ФК и НЛ?
speedsx написав:В Липинке паркоместа, цена 150-180тыс. 75 мест разобрали за 2,5 часа.
Ну да, НЕ САМОЕ главное продать заасфальтированную площадку под домом (товар) - а навязать к ней кучу коммуналки "пропорционально" ПЛЮС своего управителя и т.н. "услуг" (пожарка, охрана, уборка, пр... НЕ считая воды, электричества). Опять-же, остается открытым вопрос с хранением несезонной резины, инструментов, десятка банок консервации и даже мешка банальной картошки "в запас" на самые холодные дни зимы, когда на улице -20-25 и она успевает замерзнуть на рынке прежде чем вы ее купите... Т.ч., выбор каждый делает дея себя сам...
airmax78 написав:Да это все уже работает в нормальных домах. Новый собственник обязан подписать договор на обслуживание с УК и в нем все прописано. Остается только контролировать исполнение.
Новый собственник не обязан подписывать договор с УК. А вот оплачивать счета за услуги обязан даже без договора. Может ваять то, что хочет и по действующему законодательству заплатит штраф "пять с половиной копеек" Вы тоже далеки от юриспруденции.
Реус, вот че вы спорите? ФК ваш начали колхозить со старта инвесторы, а не покупатели "вторички". Вы, например, где внешний блок кондера разместили и что с балконом сделали?
reus написав:Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.
а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.
Вы, очевидно совсем далеки от юриспруденции.
Я далекий. Но пока видящий. И что Я вижу, вот ФК, где просто забили.
Вот в 30 метрах цп. Где болт не забили.
Чудо? Другие люди? В ФК живут юристи, а в цп не знающие своих прав? Чем можно обьяснить?
airmax78 написав:На самом деле у нас люди неплохие. Да, много жлобов. Но сумма штрафа в эквиваленте 20-50К баксов заставляет меняться даже самого конченного жлоба. Запускает изменения на уровне ДНК. Начнут штрафовать за парковку на тротуарах, поставят камеры и начнут эвакуировать машины и вы просто офигеете от того, насколько цивилизованными могут быть украинские водители.
Для этого необходимо принятие соответствующих законов.
Реус, ну вот почему в Тетрисе, ЦП, Скайлайне, ПечерСкае, Кристалл Парке, Оболонь Резиденсиз и даже в Парк Авеню, жильцам не нужно принятие соответствующих законов? Им повезло? Все высокопоставленные жлобы сконцентрировались в ФК и НЛ?
Думаю, что пока все держится на правильной организации работы УК этих ЖК. Очевидно, разработали механизм, который пока не позволяет это сделать, но поверьте, если попадется высоко поставленный жлоб силовик, который захочет на ваять, то я не уверен, что УК сможет противостоять.
trololo написав: а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.
Вы, очевидно совсем далеки от юриспруденции.
Я далекий. Но пока видящий. И что Я вижу, вот ФК, где просто забили.
Вот в 30 метрах цп. Где болт не забили.
Чудо? Другие люди? В ФК живут юристи, а в цп не знающие своих прав? Чем можно обьяснить?
реус слегка дыбильно повёрнут на юриспруденции.... предатель родины, что сказать
По фотке, кстати, видно, что %% людей приличных в ФК, больше 50. Но вот это меньшинство жлобов уже угандошило ЖК до степени "кровь из глаз". Кстати, одним глазом взглянул на форум инвесторов "Автографа". Нарот во всю собирается стеклиться.
Vlad442 написав:Вдогонку к сегодняшней новости о сдаче Эврики. Два года на форуме каркали всем известные персонажи "дом не строят", "ничего не получишь", "пирамида продаж", "хочешь ада купи воздух в Оркада". Дом построен и сдан. И где же эти люди-людишки? Залезли под лавку и тихо обделавшись молчат? Скажите что-нибудь.
Я хоть и не каркал, но скажу так: считайте что вам повезло. Объекты на окраинах города - это группа риска недостроя №2 (группа №1 - это ипеня и бучи).
Это почему же ? Есть и на Серебряной миле объекты, к примеру, Новопечерський квартал №5
reus написав:Для этого необходимо принятие соответствующих законов.
Реус, ну вот почему в Тетрисе, ЦП, Скайлайне, ПечерСкае, Кристалл Парке, Оболонь Резиденсиз и даже в Парк Авеню, жильцам не нужно принятие соответствующих законов? Им повезло? Все высокопоставленные жлобы сконцентрировались в ФК и НЛ?
Думаю, что пока все держится на правильной организации работы УК этих ЖК. Очевидно, разработали механизм, который пока не позволяет это сделать, но поверьте, если попадется высоко поставленный жлоб силовик, который захочет на ваять, то я не уверен, что УК сможет противостоять.
высокопоставленному силовику захочется объяснять СМИ откуда у него квартира и есть ли она в декларации?