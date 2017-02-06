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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1424142514261427>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:56

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Да это все уже работает в нормальных домах. Новый собственник обязан подписать договор на обслуживание с УК и в нем все прописано. Остается только контролировать исполнение.

Новый собственник не обязан подписывать договор с УК. А вот оплачивать счета за услуги обязан даже без договора.
Может ваять то, что хочет и по действующему законодательству заплатит штраф "пять с половиной копеек" Вы тоже далеки от юриспруденции.

Реус, вот че вы спорите? ФК ваш начали колхозить со старта инвесторы, а не покупатели "вторички". Вы, например, где внешний блок кондера разместили и что с балконом сделали?

Я балкон не застеклил, кондей висит, там, где было предусмотрено проектом. (внутри балкона)
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:00

  Первый написав:
  reus написав:
  trololo написав:[quote="4393228:reus"
Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.


а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.

Вы, очевидно совсем далеки от юриспруденции.


Я далекий. Но пока видящий. И что Я вижу, вот ФК, где просто забили.
Зображення

Вот в 30 метрах цп. Где болт не забили.

Зображення

Чудо? Другие люди? В ФК живут юристи, а в цп не знающие своих прав? Чем можно обьяснить?[/quote]
Желанием УК навести порядок и правильной организацией работы.
Очевидно, создали условия, при которых не выгодно стеклить балкон.
Повторяю, что если найдется высокопоставленный силовик, который сильно захочет, то УК будет нервно курить в сторонке.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:06

  reus написав:Желанием УК навести порядок и правильной организацией работы.
Очевидно, создали условия, при которых не выгодно стеклить балкон.
Повторяю, что если найдется высокопоставленный силовик, который сильно захочет, то УК будет нервно курить в сторонке.

Реус, но пока в ФК угандошивают фасад не мифические высокопоставленные силовики, а обычные жлобы владельцы нескольких мафов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:09

  airmax78 написав:
  reus написав:Желанием УК навести порядок и правильной организацией работы.
Очевидно, создали условия, при которых не выгодно стеклить балкон.
Повторяю, что если найдется высокопоставленный силовик, который сильно захочет, то УК будет нервно курить в сторонке.

Реус, но пока в ФК угандошивают фасад не мифические высокопоставленные силовики, а обычные жлобы владельцы нескольких мафов.

Там проблема с УК.
Должен быть принят закон, который позволяет штрафовать на крупные суммы жлобов, и механизм контроля и исполнения со стороны города.
Тогда картина изменится и не важно какая будет УК. Но пока, это перспектива далекого будущего.
Должен признаться, что меня такая ситуация в городе бесит почти также, как вас, но я пока в ближайшее время не буду созерцать это безобразие постоянно. А когда буду приезжать в гости, то ностальгия немного сгладит негативное восприятие облика города.
Востаннє редагувалось reus в Суб 23 чер, 2018 21:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:16

  BIGor написав:
  Guineapig написав:
  туземун написав:я не понимаю, какие могут быть сомнения в покупке сейчас квартиры.

Таких низких цен, как в эти несколько лет - не было уже лет 12 в Киеве.

Только долар уже не тот, что в 2005 году.

Самые низкие цены были в декабре 2016, когда 1к новостроя на Обуховской 135 можно было взять за 16куе.

1к говностроя можно было взять. Квартира-кишка студия 26 м2.

ЖИБ-УКБ по акции продавал полноценные однушки 36 квадратов на ул Крушельницькой за 540к грн при 100% оплате, и в прайсе они висели довольно долго, с месяц.
Востаннє редагувалось Diman в Суб 23 чер, 2018 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Последние несколько страниц сводятся к тому, что без надзирателя с нагайкой на каждом этаже дела не будет.
Народ любящий побыдлить - в ЦП просто не пошел.
ОП предварительно объяснил правила распорядка и поведения в ЦП, показало уютные карцеры (штрафные санкции) и любители не обращать внимания на совместные с соседями интересы просто там не оказались.
ПС. Сейчас ОП НЛ, в конкурентной борьбе с рядом расположенным домом П 4-В, пугает потенциальных покупателей П 4-В количеством "донецких" уже поселившихся в П 4-В.
Типа пойдите, пообщайтесь и решайте сможете ли вы рядом с ними жить?
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самое смешное: дом, в котором живут реально высокопоставленные силовики и прочие топовые воровайки:Зображення
Ни одной остекленной лоджии. И для интереса зайдите на форум Автографа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:44

Отписувачам последних страниц посвящается.

Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. (с)
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:влад, вы наверное неплохой бухгалтер и хорошо ориентируетесь в мире чисел и сухих вычислений, вы человек-калькулятор, но не надо пытаться умничать в тех областях, которые вы игнорировали в школе
выглядите откровенным дурачком

Я человек толерантный и долго сопротивлялся стадному инстинкту, но в конце концов все-таки вынужден присоединиться к мнению большинства, считающему вас туповатым наглым бычарой из 90-х.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:51

  Vlad442 написав:Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. (с)

Влад, это вы просто привыкли к эконом сегменту, в котором кондер на фасаде или остекление лоджии рассматривается как "мастхэв", элемент статуса и показатель благополучия. Туда понятия об эстетике еще не добрались.
airmax78
 
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