Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да это все уже работает в нормальных домах. Новый собственник обязан подписать договор на обслуживание с УК и в нем все прописано. Остается только контролировать исполнение.
Новый собственник не обязан подписывать договор с УК. А вот оплачивать счета за услуги обязан даже без договора. Может ваять то, что хочет и по действующему законодательству заплатит штраф "пять с половиной копеек" Вы тоже далеки от юриспруденции.
Реус, вот че вы спорите? ФК ваш начали колхозить со старта инвесторы, а не покупатели "вторички". Вы, например, где внешний блок кондера разместили и что с балконом сделали?
Я балкон не застеклил, кондей висит, там, где было предусмотрено проектом. (внутри балкона)
trololo написав:[quote="4393228:reus" Инвестор, допустим, подпишет такой договор, но если он противоречит действующему законодательству, то может всех послать на х. Если первый собственник продаст квартиру, то новый владелец кроме договора купли-продажи никаких дополнительных доков не подписывает и может ваять что хочет.
а почему он будет противоречить законодательству? если нормально все расписать, то вполне можно за ур** фасада потом эффективно жарить через суд. да и переход обязаностей к новому владельцу можно прописать. просто этим надо заниматься, платить юристам, работать с жильцами и т.д. всем (почти всем) лень.
Вы, очевидно совсем далеки от юриспруденции.
Я далекий. Но пока видящий. И что Я вижу, вот ФК, где просто забили.
Вот в 30 метрах цп. Где болт не забили.
Чудо? Другие люди? В ФК живут юристи, а в цп не знающие своих прав? Чем можно обьяснить?[/quote] Желанием УК навести порядок и правильной организацией работы. Очевидно, создали условия, при которых не выгодно стеклить балкон. Повторяю, что если найдется высокопоставленный силовик, который сильно захочет, то УК будет нервно курить в сторонке.
reus написав:Желанием УК навести порядок и правильной организацией работы. Очевидно, создали условия, при которых не выгодно стеклить балкон. Повторяю, что если найдется высокопоставленный силовик, который сильно захочет, то УК будет нервно курить в сторонке.
Реус, но пока в ФК угандошивают фасад не мифические высокопоставленные силовики, а обычные жлобы владельцы нескольких мафов.
reus написав:Желанием УК навести порядок и правильной организацией работы. Очевидно, создали условия, при которых не выгодно стеклить балкон. Повторяю, что если найдется высокопоставленный силовик, который сильно захочет, то УК будет нервно курить в сторонке.
Реус, но пока в ФК угандошивают фасад не мифические высокопоставленные силовики, а обычные жлобы владельцы нескольких мафов.
Там проблема с УК. Должен быть принят закон, который позволяет штрафовать на крупные суммы жлобов, и механизм контроля и исполнения со стороны города. Тогда картина изменится и не важно какая будет УК. Но пока, это перспектива далекого будущего. Должен признаться, что меня такая ситуация в городе бесит почти также, как вас, но я пока в ближайшее время не буду созерцать это безобразие постоянно. А когда буду приезжать в гости, то ностальгия немного сгладит негативное восприятие облика города.
Востаннє редагувалось reus в Суб 23 чер, 2018 21:22, всього редагувалось 2 разів.
Последние несколько страниц сводятся к тому, что без надзирателя с нагайкой на каждом этаже дела не будет. Народ любящий побыдлить - в ЦП просто не пошел. ОП предварительно объяснил правила распорядка и поведения в ЦП, показало уютные карцеры (штрафные санкции) и любители не обращать внимания на совместные с соседями интересы просто там не оказались. ПС. Сейчас ОП НЛ, в конкурентной борьбе с рядом расположенным домом П 4-В, пугает потенциальных покупателей П 4-В количеством "донецких" уже поселившихся в П 4-В. Типа пойдите, пообщайтесь и решайте сможете ли вы рядом с ними жить?
kingkongovets написав:влад, вы наверное неплохой бухгалтер и хорошо ориентируетесь в мире чисел и сухих вычислений, вы человек-калькулятор, но не надо пытаться умничать в тех областях, которые вы игнорировали в школе выглядите откровенным дурачком
Я человек толерантный и долго сопротивлялся стадному инстинкту, но в конце концов все-таки вынужден присоединиться к мнению большинства, считающему вас туповатым наглым бычарой из 90-х.
Vlad442 написав:Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. (с)
Влад, это вы просто привыкли к эконом сегменту, в котором кондер на фасаде или остекление лоджии рассматривается как "мастхэв", элемент статуса и показатель благополучия. Туда понятия об эстетике еще не добрались.