Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Очевидно, среди них не оказалось жлобов.
Ну это противоречит теории вероятности. В 10 ЖК (как минимум) с нормальными УК ни одного жлоба. А в одном ЖК без нормальной УК сразу 50% жлобов. Так не бывает. Значит основное, это не законы и менталитет, а жесткая УК.
reus написав:Очевидно, среди них не оказалось жлобов.
Ну это противоречит теории вероятности. В 10 ЖК (как минимум) с нормальными УК ни одного жлоба. А в одном ЖК без нормальной УК сразу 50% жлобов. Так не бывает. Значит основное, это не законы и менталитет, а жесткая УК.
Все верно! Я даже когда делал ремонты в ЦП, потом приходил ответственный по пожарной охране и проверял наличие и подключение всех датчиков пожарной сигнализации. И говорил, если особо умные из прячут под Гипсокартоном или вообще снимали, то заставляли ставить все обратно, ибо такой штраф влупят что мало не покажется.
reus написав:Очевидно, среди них не оказалось жлобов.
Ну это противоречит теории вероятности. В 10 ЖК (как минимум) с нормальными УК ни одного жлоба. А в одном ЖК без нормальной УК сразу 50% жлобов. Так не бывает. Значит основное, это не законы и менталитет, а жесткая УК.
Безусловно УК играет решающую роль, пока это работает, но нет гарантии, что кто-то не пошлет УК и не воспользуется слишком либеральным законодательством в этой сфере. А про эконом, комфорт, совкошлак воооще молчу, там полный пипец.
airmax78 написав:Самое смешное: дом, в котором живут реально высокопоставленные силовики и прочие топовые воровайки: Ни одной остекленной лоджии. И для интереса зайдите на форум Автографа.
Хахаха, они там не живут они там числятся, а гуляют в другом месте бо среди такого контингента сильно не побыкуешь. И после смены должности они там жить тоже особо не горят. Нет смысла вкидывать лишние деньги в балкон квартиры которая тебе не нужна и далее при скорой продаже еще и гемор с этим балконом будет - вот и весь секрет чуда.
reus написав:Очевидно, среди них не оказалось жлобов.
Ну это противоречит теории вероятности. В 10 ЖК (как минимум) с нормальными УК ни одного жлоба. А в одном ЖК без нормальной УК сразу 50% жлобов. Так не бывает. Значит основное, это не законы и менталитет, а жесткая УК.
Все верно! Я даже когда делал ремонты в ЦП, потом приходил ответственный по пожарной охране и проверял наличие и подключение всех датчиков пожарной сигнализации. И говорил, если особо умные из прячут под Гипсокартоном или вообще снимали, то заставляли ставить все обратно, ибо такой штраф влупят что мало не покажется.
Еще раз говорю, штраф они по закону имеют право влупить своей "бабушке", просто на счастье у нас народ не грамотный. И в квартиру имеют право зайти только по решению суда. Вон Монтян вооще за отопление не платит уже больше 3 лет, говорит, что тарифы не законным образом установлены органом, который Конституцией не предусмотрен. Через суд рыжего пошлет на раз-два