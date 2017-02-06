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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1425142614271428>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:56

  airmax78 написав:Самое смешное: дом, в котором живут реально высокопоставленные силовики и прочие топовые воровайки:Зображення
Ни одной остекленной лоджии. И для интереса зайдите на форум Автографа.

Очевидно, среди них не оказалось жлобов.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:04

reus
Что там в автографе? Накидайте ссылок.
Он ведь вроде ещё даже не достроился
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:11

  reus написав:Очевидно, среди них не оказалось жлобов.

Ну это противоречит теории вероятности. В 10 ЖК (как минимум) с нормальными УК ни одного жлоба. А в одном ЖК без нормальной УК сразу 50% жлобов. Так не бывает. Значит основное, это не законы и менталитет, а жесткая УК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:14

  X-Fresh написав:reus
Что там в автографе? Накидайте ссылок.
Он ведь вроде ещё даже не достроился

На форум домика зайдите - там "необходимость остекления с целью защиты от грязи и осадков" в топе обсуждения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:18

  airmax78 написав:
  reus написав:Очевидно, среди них не оказалось жлобов.

Ну это противоречит теории вероятности. В 10 ЖК (как минимум) с нормальными УК ни одного жлоба. А в одном ЖК без нормальной УК сразу 50% жлобов. Так не бывает. Значит основное, это не законы и менталитет, а жесткая УК.


Все верно!
Я даже когда делал ремонты в ЦП, потом приходил ответственный по пожарной охране и проверял наличие и подключение всех датчиков пожарной сигнализации. И говорил, если особо умные из прячут под Гипсокартоном или вообще снимали, то заставляли ставить все обратно, ибо такой штраф влупят что мало не покажется.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И там 2 раза никто не приходит и не просит. Потом просто в платежке поскучаете новую графу - за то то и за то то
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:35

  airmax78 написав:
  reus написав:Очевидно, среди них не оказалось жлобов.

Ну это противоречит теории вероятности. В 10 ЖК (как минимум) с нормальными УК ни одного жлоба. А в одном ЖК без нормальной УК сразу 50% жлобов. Так не бывает. Значит основное, это не законы и менталитет, а жесткая УК.

Безусловно УК играет решающую роль, пока это работает, но нет гарантии, что кто-то не пошлет УК и не воспользуется слишком либеральным законодательством в этой сфере.
А про эконом, комфорт, совкошлак воооще молчу, там полный пипец.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:41

  airmax78 написав:Самое смешное: дом, в котором живут реально высокопоставленные силовики и прочие топовые воровайки:Зображення
Ни одной остекленной лоджии. И для интереса зайдите на форум Автографа.

Хахаха, они там не живут они там числятся, а гуляют в другом месте бо среди такого контингента сильно не побыкуешь. И после смены должности они там жить тоже особо не горят. Нет смысла вкидывать лишние деньги в балкон квартиры которая тебе не нужна и далее при скорой продаже еще и гемор с этим балконом будет - вот и весь секрет чуда.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:42

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Очевидно, среди них не оказалось жлобов.

Ну это противоречит теории вероятности. В 10 ЖК (как минимум) с нормальными УК ни одного жлоба. А в одном ЖК без нормальной УК сразу 50% жлобов. Так не бывает. Значит основное, это не законы и менталитет, а жесткая УК.


Все верно!
Я даже когда делал ремонты в ЦП, потом приходил ответственный по пожарной охране и проверял наличие и подключение всех датчиков пожарной сигнализации. И говорил, если особо умные из прячут под Гипсокартоном или вообще снимали, то заставляли ставить все обратно, ибо такой штраф влупят что мало не покажется.

Еще раз говорю, штраф они по закону имеют право влупить своей "бабушке", просто на счастье у нас народ не грамотный. И в квартиру имеют право зайти только по решению суда. Вон Монтян вооще за отопление не платит уже больше 3 лет, говорит, что тарифы не законным образом установлены органом, который Конституцией не предусмотрен. Через суд рыжего пошлет на раз-два :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:46

  X-Fresh написав:И там 2 раза никто не приходит и не просит. Потом просто в платежке поскучаете новую графу - за то то и за то то

Да пускай в графе все что угодно печатают, если не утверждено КМДА и противоречит законодательству Украины, то можно не платить. Через суд УК "долг" не сможет получить.
reus
 
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